Что такое «токсичное прощение» и почему оно разрушает отношения

Не спешите прощать, советуют психологи. Иначе ваше прощение может оказаться «токсичным» и негативно влиять на отношения с провинившимся человеком.

«Это подходящее описание вынужденного или поверхностного прощения, которому не уделялось должного времени и внимания, чтобы оно быть искренним», — объяснила психолог Эмили Уэст в интервью HuffPost.

С такой проблемой, по словам специалистов, чаще сталкиваются люди, которые привыкли всеми возможными способами сглаживать конфликтные ситуации из желания поскорее почувствовать, что все в порядке. Однако долгосрочный эффект поспешного прощения обидчика сугубо отрицательный.

«Токсичное прощение может привести к подавлению чувств, к которым действительно важно прислушаться: таких, как гнев, печаль или ощущение предательства, что в конечном счете приводит к обиде и недовольству», — считает психотерапевт Рэйчел Вольф.

Псевдопрощение негативно влияет на всех участников спорных событий: если вы затаили обиду, другой человек может подметить отстраненность и пассивную агрессию в свою сторону как бы уже без повода, ведь конфликт исчерпан. В результате отношения трещат по швам из-за взаимных упреков.