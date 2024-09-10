Какие женские увлечения привлекают мужчин?

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел открытый опрос. В нем приняли участие экономически активные мужчины и женщины из всех округов России. Респонденты ответили на вопрос: какие хобби они считают самыми привлекательными для второй половинки?

Четверо из десяти мужчин (39%) сказали, что женщины, которые выбирают спорт в качестве хобби – более привлекательны. Каждый четвертый мужчина (26%) назвал самым соблазнительным женским увлечением кулинарию. Еще 13% привлекают женщины, занимающиеся рукоделием. Каждому десятому мужчине нравятся женщины, увлеченные танцами, 6% восхищаются женщинами, которые умеют создать домашний уют, 5% – теми, кто любит читать и путешествовать. Цветоводство и самообразование поддерживают 4% мужчин. И столько же мужчин признаются, что им нравятся женщины с «мужскими» увлечениями – охотой, рыбалкой, автомобилями, мотоциклами.

Спорт оказался на первом месте как среди самых привлекательных, так и среди реальных увлечений женщин – но занимаются им только 15%. Еще 10% женщин сказали, что любят рукодельничать, 9% занимаются цветоводством.

Женщины предложили свой список самых привлекательных мужских хобби. Почти каждая вторая (45%) сказала, что это спорт, на втором месте – умение работать руками, строить, ремонтировать (18%), еще 13% женщин привлекают мужчины, любящие путешествовать, 11% женщин сказали о соблазнительности мужчин, умеющих готовить. Среди других предпочтительных мужских хобби для женщин: автомобили, охота и рыбалка, чтение.

В реальности, по словам женщин, у их мужчин такие хобби: спорт (19%), охота и рыбалка (13%), авто и мотоциклы (8%). По 2-3% мужчин занимаются шахматами, моделированием, садоводством, животными, но женщины не считают эти занятия привлекательными.

Любопытно, что женщины чаще, чем мужчины, считают, что хобби не влияет на привлекательность в глазах противоположного пола – 11% против 4%.