Четыре факта о сексе во время менструации, которые нужно знать мужчине

Критические дни могут вызывать немало вопросов у мужчин, особенно в том случае, если он никогда не устраивал совместный быт с женщиной. Особенно остро стоит вопрос — стоит ли вообще заниматься сексом в таком деликатном положении? Мы попросили прокомментировать все сложные моменты, связанные с сексом и менструацией, гинеколога Оксану Величко.

Менструация — не автоматический отказ от секса

Считается, что женщина в этот период страдает от страшных болей. Во-первых, это не всегда так, а, во-вторых, боль в большинстве случаев не настолько сильная, чтобы полностью отказываться от секса. Конечно, каждая дама переживает критические дни по-своему, и наш эксперт настоятельно не рекомендует мужчинам продавливать свою женщину на близость, если она отказывается. Ей действительно может быть очень неприятно, важно отнестись к партнерше с максимальным пониманием.

Можно обойтись и без альтернативных видов секса

Большой процент женщин уверены, что во время менструации секс возможен лишь альтернативными способами, что может привести к стрессу, если женщина не привыкла к какой-либо другой версии близости, кроме классической. Оксана:

«Если женщина не страдает от заболеваний репродуктивной системы и, в целом, ее менструация проходит легко, можно спокойно практиковать классический секс». Главное, ни при каких условиях не заставлять себя делать то, что доставляет дискомфорт.

Мужчине также стоит соблюдать меры предосторожности

Что интересно, большую часть ответственности за комфортный секс в «эти дни» мужчины нередко возлагают на свою партнершу, не учитывая тот момент, что репродуктивная системы женщины в этот период максимально уязвима для инфекций. Оксана:

«К мужчинам есть огромная просьба — не игнорируйте гигиенические процедуры, женщине во время менструации ничего не стоит подхватить даже самые простые вирусы, которые ударят по ее здоровью».

Предохранение никто не отменял

Интересный факт, о котором знает очень мало мужчин — во время менструации в редких случаях может происходить и овуляция. Никто не застрахован от незапланированной беременности, и если в ваших ближайших планах нет детей, не стоит так рисковать, как минимум воспользуйтесь тонкой барьерной защитой.