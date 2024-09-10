Эпическое похищение семейных рецептов в трейлере мультфильма «Ленивая семейка»

Ленивцы вовсе не ленивые… ну, может, только слегка. Если речь идёт о том, что им действительно важно, эти зверьки не остановятся ни перед чем! Когда на кону благополучие семьи, ленивцы могут устроить целую шпионскую операцию и пробраться в такие места, куда и муха не пролетит.Дистрибьюторская компания Capella Film поделилась трейлером динамичного мультфильма «Ленивая семейка» о забавных зверьках, спасающих собственный бизнес, а заодно и целый город.О чём речь? После того, как ураган разрушил их дом и ресторан, семья ленивцев принимает решение переехать в крупный город. Они садятся в свой старый фургон, имея при себе только семейную книгу рецептов, которую им удалось спасти, и отправляются в далёкий Зоополис. Большой город открывает перед ними новые горизонты, классных друзей и неожиданную любовь к крикету.Благодаря особым рецептам со всего света, передававшимся в их семье из поколения в поколение, их фургон с едой очень быстро становится успешным. Это не остается незамеченным для их конкурентки по ресторанному бизнесу, гепарда Дотти Пейс. Она полна решимости восстановить свой разваливающийся бизнес быстрого питания, и ради этого она готова ходить по головам. Когда Дотти обманным путём заставляет маленькую Лауру из семьи ленивцев отдать ей книгу рецептов, семья вынуждена бросить вызов судьбе и найти способ вернуть свою ценную реликвию — а заодно спасти весть Зоополис.Мультфильм «Ленивая семейка» выйдет 12 сентября 2024 года. Интересное по теме:Главная премьера осени на телеканале «МУЛЬТ»: волшебники, приключения и сказочные питомцы в анимационном сериале «Семь королевств»