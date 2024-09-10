Ученые назвали главное качество психики, помогающее добиваться успеха

Группа психологов из США и Канады выяснила, какое качество характера чаще всего помогает людям добиваться поставленных целей. Им оказалось способность к самоконтролю и добросовестности. Исследование опубликовано в научном журнале Current Opinion in Psychology (COP).

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Ученые отметили, что самоконтроль часто путают с силой воли. Однако эти понятия во многом противоречат друг другу, несмотря на кажущееся сходство.

"Мы считали, что высокосознательные люди просто чаще задействуют свою силу воли, чем их менее сознательные сверстники. Но это не так. Добросовестные люди не контролируют себя больше, чем другие. На самом деле, исследования показали, что они тратят меньше времени на сдерживание своенравных желаний", — объяснил профессор психологии Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне Брент Робертс.

Ошибочный акцент на силе воли привел к вмешательствам, направленным на ее увеличение. Такой подход иногда давал некоторые положительные краткосрочные результаты, говорят исследователи. Но в долгосрочной перспективе такие изменения, как правило, сходят на нет.

По словам ученых, самоконтроль и добросовестность представляют собой умение планировать долгосрочные цели и идти к ним, по возможности избегая возникающих соблазнов.

Сила воли, в свою очередь, позволяет преодолеть возникшее мешающее желание, но со временем человеку становится все сложнее совершать эти усилия. Поэтому для достижения успеха желательно действовать так, чтобы не сталкиваться с необходимостью постоянно использовать свои волевые качества.