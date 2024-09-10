Встречающаяся с несколькими парнями девушка заявила, что против измен

26-летняя девушка по имени Кенна Бетани, которая встречается с несколькими парнями одновременно, заявила, что выступает против измен. Свою позицию она объяснила в комментарии для Mirror.

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Бетани рассказала, что раньше состояла в моногамных отношениях с одним партнером, однако поняла, что они ей не подходят. В то же время, как заявила девушка, она не изменяет своим бойфрендам.

«Люди должны открыто говорить о своих желаниях. Со стороны может показаться, что я хочу изменять, но я никогда не делала этого. Я придерживаюсь определенных правил», — объяснила она.

Девушка добавила, что у нее есть один основной партнер и несколько дополнительных. В рамках приемлемого для нее формата она может заинтересоваться, к примеру, незнакомцем в клубе, однако отношения с ним не будут для Бетани важнее отношений с главным бойфрендом.

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