Потерявший пенис мужчина рассказал о сексе с женой

Мужчина, потерявший пенис в результате аварии, рассказал об особенностях своей сексуальной жизни. Он ответил на вопросы интересующихся на форуме Reddit.

© Lenta.ru

Четыре года назад 33-летний мужчина попал на мотоцикле под пикап, и в его паховую область вонзилось что-то острое. Он выжил, но половой орган пришлось ампутировать.

По словам автора поста, первый год после операции был для него психологически тяжелым.

«Я чувствовал, что больше не мужчина, и не хотел оставаться в браке. Чувствовал, что никогда больше не смогу смотреть на свою жену», — признался он.

Мужчина пояснил, что у него все еще бывают эякуляции, но сперма не извергается, а «сочится».

«Моя жена получает от этого удовольствие, но я нахожу это странным», — добавил он.

Автор поста отметил, что жена «скучает по пенетрации», но они научились обходиться фаллоимитаторами и стали уделять больше внимания прелюдиям. Основным источником наслаждения он назвал стимуляцию простаты.

Ранее сообщалось, что мужчина потерял одно яичко из-за операции и столкнулся со сложностями в интимных отношениях. Мужчина опасается, что его особенность испугает женщин, поэтому избегает орального секса.