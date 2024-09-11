Как бороться с семейным насилием

"Нельзя выносить сор из избы" - принцип, по которому жили многие поколения женщин, в том числе в Кыргызстане, скрывая семейные скандалы, насилие со стороны мужей и родственников, запрещая себе говорить о своих проблемах открыто. Но в последние годы в медиа и социальных сетях появляется все больше открытых призывов о помощи, если ее еще можно оказать. С детьми сложнее. Проблема насилия по отношению к ним выявляется, как правило, лишь тогда, когда ситуация уже зашла слишком далеко.

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Где корень этого зла и как с ним справиться? Ответить попытается врач-психотерапевт Жанна Караева.

- Жанна Раимжановна, когда мужчина проявляет физическое насилие по отношению к женщине или ребенку - это серьезный дефект воспитания или, быть может, патология психики?

Жанна Караева: Если мы говорим не о психических отклонениях и патологиях, то насилие, скорее, следствие воспитания. Поясню. У ребенка, когда он появляется на свет, нет никакого жизненного опыта. Про этот мир он ничего не знает. Поэтому нормой для него становятся те самые базовые принципы, которые закладываются родителями, бабушками и дедушками. Или то, что мы называем воспитанием, в основе которого, в свою очередь, лежат жизненный опыт старших, определенный набор установок и убеждений, также приобретенный в семьях, под влиянием окружающей среды.

Для ребенка родители - весь мир, ведь у него изначально нет критического мышления. Мы не можем выбирать, где и в какой семье появиться на свет. И в какой-то степени становимся заложниками сложившейся ситуации. И если ребенок растет в семье, где родители бывают друг к другу жестоки, а ситуация при этом кардинально не меняется - в виде выхода, к примеру, одного из родителей из таких отношений, то это воспринимается как норма. Причем вне зависимости от социального статуса, образования, религиозной и иной принадлежности.

- Почему же тогда в Кыргызстане насилие нередко объясняют влиянием, скажем, традиций или обычаев?

Жанна Караева: Наверное потому, что в нашей республике чаще всего жертвами становятся девочки, женщины. Не будем вдаваться в глубинные причины этого явления, но в нашем обществе мальчики, начиная с семьи, более ценны, нежели девочки, что бы при этом они ни делали. Мальчик - продолжатель рода, все крутится вокруг него. Девочка же уйдет в чужую семью и станет частью другого рода. Поэтому с детства - и это частая ситуация - родители и другие родственники уделяют мальчику больше внимания, растят его в гиперопеке и бесконечном восхищении.

- То есть получается, что изначально в родной семье ущемляются права девочек?

Жанна Караева: Не просто ущемляются. Сама девочка такое отношение начинает воспринимать как норму. И мальчик, соответственно. Это влечет за собой, с одной стороны, вседозволенность и завышенную самооценку, с другой - угнетение прав, желаний и интересов как норму и заниженную самооценку. Причем такое отношение к дочерям может не транслироваться напрямую, мол, ты девочка, поэтому не такая ценная. Но это проявляется уже даже в распределении обязанностей - девочка порой становится обслуживающим персоналом для всей семьи, в первую очередь для отца и братьев. Это может быть не физическим, но психологическим насилием. Такая девочка с детства растет, сознавая, что с ней можно так поступать. И даже если дочь выражает свои мысли, желания или недовольство, это, как правило, подавляется авторитетом взрослых или просто игнорированием. Что, кстати, тоже является формой насилия. А такие паттерны очень прочно закрепляются.

- А потом девушки выходят замуж, и история повторяется, только роли уже другие...

Жанна Караева: Совершенно верно. Они становятся келинками (келин - невестка по кыргызски. - Прим. ред.), которые должны выполнять свои функции и терпеть. И на первом месте по ценности уже не брат, а муж - потому что он зарабатывает, содержит. И даже если муж свои обязанности не выполняет, все равно он главный...

- Из этой ситуации есть выход?

Жанна Караева: Конечно! Выход для женщин - в саморазвитии, образовании, карьерных возможностях. Но это, как правило, очень сложно даже для горожанок, не говоря о девушках из сел. Приходится совмещать работу, карьеру с выполнением массы обязанностей в рамках семьи, воспитанием детей. Конечно, кому-то удается успешно совмещать все перечисленное, но это, скорее, единичные случаи. Как правило, или одно, или другое. Есть и еще один нюанс - финансовая зависимость от того же мужа и невозможность получить разрешение на развитие от членов семьи.

- Почему женщины, страдающие от насилия, редко решаются разорвать отношения?

Жанна Караева: Опять же паттерн, закрепленная с детства установка, что с женщинами можно так обращаться, а они обязаны терпеть, что ни в коем случае нельзя разрушать семью и дети должны расти с отцом, и прочее в том же роде. А позже, когда эти женщины сами становятся свекровями, тещами, бабушками, и у них, уже выстоявших, так сказать, в житейской битве, появляется другой статус, они приходят к выводу: "Сейчас я уважаема родными, коллегами, значит, хорошо, что терпела, получается, я все делала правильно". В результате женщины, которые вроде бы должны защищать своих дочерей или невесток от насилия, уже и сами транслируют иную "норму". Порочный круг замыкается.

- Как же его разорвать?

Жанна Караева: Работая, в первую очередь, на уровне семей. Насилие, повторюсь, начинается с самого детства. Оно проявляется не только физически, но и когда ребенка игнорируют, не прислушиваются к его мнению, не спрашивают о потребностях и желаниях.

Нам нужно научиться с уважением относиться к своим детям, но для этого важно сначала научиться с уважением относиться к самим себе. Иными словами, работать над своими установками, осознавать их.

Что касается детей, то нужно понимать, что это хоть и маленькие, но уже люди со своими эмоциональными реакциями, желаниями, мнением. Этот принцип, на мой взгляд, должен лежать в основе государственной политики в сфере образования, причем буквально с детского сада. Нужна работа с педагогами и воспитателями. Да, это долго и трудно, но важно и необходимо. Ведь, еще раз повторюсь, основные наши установки, которые и определяют нормы поведения, идут из детства.

Ключевой вопрос

- Как вы считаете, в последнее время насилия в семьях стало больше или просто о таких случаях стали чаще говорить?

Жанна Караева: Точной статистики у меня, к сожалению, нет, но раньше к проявлениям насилия люди относились все же по-другому. Существовало-то оно всегда, просто многие факты замалчивались. Ведь если женщина выносила нечто подобное на суд общественности, она становилась, скажем так, объектом осуждения. Изнасиловали? Сама виновата! Не так оделась, не там ходила. Написала заявление в милицию? Позор! А сейчас женщины начинают осознавать свои права, возможности и уже не боятся выстраивать границы. Да и общественное отношение к проявлениям насилия все-таки меняется.