Невеста во время свадьбы узнала об измене и нашла способ отомстить

Невеста узнала об измене жениха сразу после церемонии бракосочетания и нашла неожиданный способ отомстить. Ее историю опубликовало издание Daily Star.

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31-летняя героиня истории рассказала, что в день свадьбы застукала своего мужа, в которого была влюблена со школы, целующимся с ее лучшей подругой. Девушка уточнила, что тревожные сигналы были и раньше, но она не обращала на них внимания, так как доверяла обоим.

Обманутая невеста отметила, что впервые заметила странности, когда во время покупки свадебных нарядов ее лучшая подруга исчезла. Вскоре выяснилось, что и жених, выбиравший костюм в соседнем отделе, тоже пропал. По ее словам, парочку нашли в примерочной, стоявшими вместе в подвенечных нарядах.

«Джиа сказала, что просто хотела примерить платья, так как в следующем году тоже собирается выйти замуж, а моего жениха попросила изобразить ее мужа», — вспоминает автор поста.

По словам женщины, в день свадьбы странное поведение повторилось. Она уточнила, что сначала они оба опоздали на церемонию бракосочетания, а после торжественной части вместе исчезли.

«Пока мы все их искали, одна из моих подруг сказала, что они целуются на улице, и показала доказательства. Я была так зла», — возмутилась молодая женщина.

Она добавила, что взяла микрофон и рассказала всем гостям, что происходит между ее мужем и подругой. Спустя несколько часов она подала заявление о разводе.

Девушка призналась, что ненамеренно, но все же отомстила подруге: в итоге она стала встречаться с женихом подруги, который тоже оказался обманут.

Ранее другая девушка рассказала историю о том, как ее отношения разрушились из-за нижнего белья. Она уточнила, что ее парень стал отдаляться от нее после того, как нашел чистые трусы с небольшим обесцвеченным пятном.