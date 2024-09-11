Мужчинам раскрыли, чем особенно опасна холостяцкая жизнь

Холостяцкая жизнь опасна отсутствием друзей, поддержки в трудные периоды и одиночеством, рассказал NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. По его словам, неженатые мужчины рискуют столкнуться с финансовыми проблемами в случае увольнения или болезни.

Холостяцкая жизнь опасна отсутствием семьи и чувством одиночества, особенно в сложные периоды жизни, когда необходима поддержка, забота и внимание со стороны семьи. Существует риск финансовой нестабильности в случае получения травмы или увольнения — рассчитывать придется только на себя и свои собственные сбережения, — заявил Кононов.

Он подчеркнул, что убежденный холостяк рискует столкнуться с осуждением со стороны окружающих из числа порицающих подобный образ жизни. Эксперт обратил внимание, что часть общества осуждает мужчин, не желающих создавать семью.

Будет осуждение со стороны окружающих, порицающих холостяцкую жизнь и нежелание мужчины создавать семью. В настоящее время холостяцкая жизнь — негативный тренд в современном обществе. Для его изменения необходимо показывать плюсы жизни в семье, ведь человек — социальное существо, и быть одному противоестественно его природе, — подытожил Кононов.

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