Назван способ убедить партнера обратиться к семейному психологу

Часто бывает, что один партнер уже понимает, что отношения «заходят не туда» и ищет варианты, чтобы изменить положение, а другой считает, что помощь паре не нужна, рассказала клинический и семейный психолог Марина Щеглова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способ, который может помочь убедить вторую половинку обратиться к специалисту.

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На определенном этапе совместной жизни партнеры перестают слышать и понимать друг друга, количество ссор и конфликтов растет, а приятных совместных моментов становится все меньше, сказала психолог. Если не наладить коммуникацию, не разобраться с совместными целями и не перераспределить функции, есть большой риск развестись или сохранить семью лишь формально, отметила она. При этом один из партнеров может не видеть проблемы или бояться вмешательства в пару.

«По большому счету, по какой причине он не хочет обращаться за помощью, неважно. Важно убедить его дойти с вами до семейного психолога. Убедить именно дойти. Вам не надо, чтобы он захотел и поверил в терапию и психологов и активно включился в процесс поиска специалиста. Вам надо, чтобы он дошел с вами до консультации, а дальше это уже работа психологов. Задавая специальные вопросы, специалист замотивирует пару на работу, поможет осознать партнерам существующие трудности и их вклад в происходящее, а также поможет найти пути решения», — поделилась Щеглова.

Как правило, большинство «сопротивляющихся» партнеров, понимая, что им ничего не угрожает и что психолог действует в интересах пары, остаются в терапии и активно включаются в процесс, добавила она.

Чтобы убедить партнера пойти вместе к семейному психологу, специалист посоветовала честно и открыто сказать ему: «Мне давно уже плохо, и я не знаю, что еще сделать, чтобы стало лучше. Я уже все попробовал(а) и прошу тебя мне помочь. Давай сходим к семейному психологу и разберем ситуацию там».

«Если партнер скажет, что у него все хорошо и это ваши личные проблемы, скажите ему, что вам важно сохранить и улучшить ваши отношения. А так как это касается двоих, то индивидуальная терапия не поможет их улучшить, а, скорее, поможет их завершить. А вы этого как раз и не хотите. Делайте акцент на том, что он или она поможет именно вам, если согласится посетить консультацию», — Марина Щеглова психолог

Психолог порекомендовала предлагать консультацию спокойно, в нейтральной обстановке. Кроме того, не стоит сразу требовать ответа или ставить ультиматум. Важно дать партеру время все обдумать и принять решение.

Если партнер категорически отказывается идти к психологу, эксперт посоветовала предложить ему вместе составить «антикризисный план».

«Договоритесь, что если он не сработает, то вы все-таки дойдете до семейного психолога. Это уловка, но она может сработать», — заключила специалист.

Ранее семейный психолог Варвара Сапелкина в разговоре с «Лентой.ру» назвала сигналы, которые могут указывать на то, что партнерам стоит записаться на прием.