Квесты противопоказаны лицам до 21 года и после 60 лет, а также тем, у которых есть даже малейшие нарушения психики, так как они могут вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем. Об этом в пресс-центре НСН рассказала психолог Олеся Кирасова.

«Психика у людей до 21 года нестабильна. И ужас — это стресс, мы никогда не знаем, как отреагирует психика на стресс. Психически здоровый человек «кайфанет» и пойдет дальше. Однако если есть слабый момент в психике или посетители в возрасте до 21 года и после 60 лет, то в самом страшном случае квест может быть триггером к психозу, вызывать галлюцинации и неадекватное поведение. У здорового человека этого не случится. Также хоррор-квест может вызвать ПТСР (посттравматическое расстройство), повышение гормона стресса (кортизола), проблемы с сердцем, а также могут проявляться физические зажимы», - пояснила она.

Ранее Кирасова в пресс-центре НСН заявила, что ужасы и хоррор-квесты нравятся тем, кто испытывает проблемы с выражением эмоций.