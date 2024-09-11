Психолог объяснил, что делать, если бывший не отпускает

Некоторые женщины сталкиваются с ситуацией, когда бывший партнёр после разрыва пытается вернуться в их жизнь и настаивает на общении с ребёнком. Как справиться с такой ситуацией и что делать с собственными обидами и злобой, рассказал в своём телеграм-канале психолог Михаил Лабковский.

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«Человек причинил вам боль и абсолютно нормально, что вы на него злитесь. Наоборот, было бы странно, если бы вы испытывали какие-то другие эмоции и радовались всему этому», — предупреждает специалист.

Психолог советует разделять два понятия: общение бывшего с ребёнком и его вмешательство в личную жизнь. Вы имеете полное право строить свою жизнь так, как считаете нужным, не позволяя бывшему партнёру лезть в ваши дела. При этом, если вы считаете, что ребёнку нужно общаться с отцом, такие встречи могут происходить на нейтральной территории — в парке или кафе, без вашего активного участия. Однако если вы не доверяете человеку или опасаетесь манипуляций с его стороны, важно сохранять эмоциональную дистанцию и не поддаваться давлению.

Также экс-партнёр может нарушать личные границы. Если он названивает, приходит без предупреждения или ведёт себя навязчиво, то вариант только один.