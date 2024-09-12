Психолог рассказал, как распознать психопата на первом свидании

При первой встрече люди всегда пытаются показаться лучше, чем они есть на самом деле, пытаясь скрыть свои истинные качества. Иногда за подобными масками прячутся нарциссы, токсичные люди или даже психопаты. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, по каким признакам на первой встрече можно понять, что с этим человеком лучше не продолжать общение.

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По словам психолога Андрея Зберовского, наверняка определить нарцисса или психопата на первом свидании очень сложно. Хотя бы по той причине, что у людей есть фазы ремиссии и обострения состояния.

«Поэтому при первой встрече он может находиться либо в периоде стабилизации, поэтому покажется женщине улыбчивым и радостным. Но уже через полгода не исключено, что он впадет в фазу обострения состояния и станет агрессивным, например», — объяснил эксперт.

Когда пора бежать

Но все же есть несколько признаков, которые могут насторожить девушек при первой встрече с партнером.

Не распространяется о биографии

«У людей с психопатическими замашками очень ломаная линия жизни: неоконченное образование, частая смена рабочего места и партнеров по жизни. Поэтому важно попытаться узнать что-то из биографии человека на первом свидании. Если же мужчина уходит от вопросов и не распространяется о прошлом, это повод задуматься. Обычно у таких людей много тайн, поэтому они не распространяются о своей жизни до вашей встречи», — сказал Зберовский.

Играет в жертву

Психолог рекомендовал избегать парней, которые на первом свидании пытаются продемонстрировать образ жертвы.

«Есть такие мужчины, которые пытаются погрузить женщину в их трудное детство, рассказывают о страданиях, которые они пережили с другими людьми. Таким образом они пытаются выяснить, будет ли женщина в дальнейшем относиться к нему и его действиям с пониманием», — объяснил эксперт.

Негативно реагирует на шутки и высказывания

Здоровый в психологическом плане мужчина, по словам Зберовского, не станет резко обижаться на непонравившуюся шутку или фразу женщины при первой встрече. Это нездоровая реакция на происходящее, а значит повод задуматься.

Пытается управлять

«Обычно человек не спешит лезть в личное пространство малознакомого человека и не старается им управлять. Опасные мужчины любят с первой встречи диктовать свои правила и манипулировать. Так они снова пытаются оценить, будет ли женщина слушать их или нет», — пояснил психолог.

В свою очередь семейный психолог Елена Скалубо назвала еще несколько тревожных звоночков в поведении мужчин, которые точно не сулят ничего хорошего в отношениях.

У него резко меняется настроение

С мужчиной, который сначала улыбается, но за секунду резко может измениться в лице, лучше не строить планов на счастливое будущее, предупредила психолог.

Он делает критические замечания.

«Во время ужина девушка может потянуться за солью или что-то спросить у мужчины, но ему это не очень нравится, поэтому он может позволить себе резко осадить ее словами вроде "поставь на место", "не трогай", "не спрашивай". Такого типа мужчин точно стоит избегать и больше не назначать с ними свидания», — сообщила Скалубо.

Нарушает личные границы

Психолог также назвала тревожным сигналом попытки мужчины без разрешения вторгаться в личное пространство избранницы — он не будет стесняться взять вас за руку без спроса, придвинуться ближе или потрогать за волосы.

Не реагирует на просьбы.

«Если все же мужчина позволяет себе быть излишне тактильным и никак не реагирует на тактичные просьбы женщины не делать этого — это повод задуматься», — предупредила специалист.

Странно смотрит

Довольно просто на первом свидании проследить за взглядом мужчины. Если он кажется слишком рассеянным или, наоборот, слишком сосредоточенным на чем-то одном, это тоже повод повременить со следующим шагом, считает Скалубо.

Слышит только себя

Психолог также напомнила: если мужчина в первую встречу не пытается прислушиваться к вашему мнению, а слышит только себя, это тоже повод не продолжать отношения с ним.