Психолог объяснил, как развить эмпатию

Эмпатия является способностью человека ощущать и понимать переживания других людей, как если бы они были его собственными. Согласно исследованиям, высокий уровень эмпатии связан с межличностными отношениями и высоким уровнем благосостояния.

© runews24.ru

Однако в цифровую эпоху эмпатия становится сложнее из-за постоянных отвлечений, а нарциссические черты личности и культурные конфликты затрудняют возможность поставить себя на место другого.

Психолог, коуч, тренер по осознанности Екатерина Чужикова в беседе с «Южным Федеральным» назвала способы развития эмпатии у человека.

По ее словам, эмпатия требует практики и дисциплины. Человеку необходимо постоянно заниматься самооценкой и самопознанием, поскольку чрезмерная строгость мешает ее развитию.

Чужикова подчеркнула, что нужно научиться слушать собеседника с доброжелательным намерением и любопытством, а не просто ждать своей очереди высказаться. Также следует развивать осознанность своих эмоций через медитацию и внимательность.

Психолог посоветовала развивать эмпатию с помощью радикального принятия. Признание собственных трудностей в слушании может помочь в этом вопросе.

Эксперт добавила, что хорошая связь с телом развивает интуицию и понимание эмоций. Простые методы развития телесной осознанности включают пилатес, цигун, метод Фельденкрайз и йогу. Однако в условиях сильного стресса или травм такие тренировки могут потребовать помощи специалиста.

По словам Чужиковой, стоит читать художественную литературу для повышения эмпатии, поскольку это помогает расширить горизонты и уменьшить предвзятости.

Еще одним из способов развития эмпатии является участие в группах поддержки или волонтерских проектах.

Однако есть и негативная сторона эмпатии. Психолог пояснила, что люди-эмпаты часто забывают о своих границах, погружаясь в чужие проблемы. Это может привести к депрессии, тревожности и опустошенности. Чтобы избежать этого, нужно устанавливать личные границы и помнить о заботе о себе.

Ранее специалист Пожигайло рассказал о необходимости процедуры примирения перед разводом.