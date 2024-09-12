Почему человек может разговаривать сам с собой

Постоянные разговоры с самим собой указывают на шизофрению, заявила психолог Дарья Дугенцова в беседе с NEWS.ru. Однако есть и варианты, когда человек здоров и просто пытается лучше разобраться в том, что происходит.

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Эксперт подчеркнула, что также нормально, когда человек пытается контролировать эмоции. Таким образом он может разобраться в том, как он себя чувствует, что помогает ему справляться с переживаниями. Кроме того, разговоры с самим собой нужны для укрепления уверенности в себе.

«‎Когда человек озвучивает свои мысли и убеждения, он чувствует себя увереннее и лучше понимает, кто он есть», — сказала Дугенцова.

По ее словам, если человек постоянно разговаривает сам с собой без контроля, это может быть признаком психических проблем, например, шизофрении. В таких случаях нужно обратиться к специалисту.

Ранее сообщалось, что ученые Высшей школы экономики совместно с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН научились выявлять депрессию и тревогу по пульсу. Согласно исследованию, у людей с ментальными расстройствами изменяется сердечный ритм во время выполнения задач повышенной сложности. Отследить это можно даже при помощи умных часов.