Женщина рассказала мужу об измене и была шокирована ответом

49-летняя женщина рассказала эксперту по отношениям Дейдре Сандерс, что решилась на измену мужу, после того, как он потерял интерес к ней. Она добавила, что, решившись рассказать супругу об адюльтере, получила ошарашивший ее ответ. Историю женщины опубликовало издание The Sun.

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Автор письма рассказала, что не допускала мысли об измене даже после того, как муж потерял к ней интерес. Однако затем на нее обратил внимание коллега, и со временем она ответила на его ухаживания.

«И однажды мы все-таки переспали. Было так приятно, что мной вновь заинтересовался мужчина. Но я не смогла жить с этим, поэтому на следующий же день призналась во всем мужу. Он ответил, что давно спит с 28-летней дочерью подруги. Он выглядит и ведет себя, как объевшийся сливок кот. Я хочу развода, но он даже не хочет об этом говорить. Мне некуда обратиться, я знаю, что больше его не люблю. Что мне делать?» — спросила она.

Сандерс ответила, что в большинстве случаев месть за измену не приносит удовлетворения, а лишь еще больше запутывает отношения. Она посоветовала обманутой жене откровенно рассказать мужу о своих чувствах, и, если муж не примет действий для восстановления отношений, обсудить с ним развод.

Ранее Сандерс дала совет 25-летней девушке, которая два года не занималась сексом, так как во время интимной близости не может совладать со своим телом. Коуч посоветовала ей начать исследовать свое тело без партнера.