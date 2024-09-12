Ученые назвали привычку, которая выдает женщин-психопатов

Ученые из Университета Сан-Паулу опросили около 1400 женщин на тему использования ими косметики в различных социальных контекстах, в том числе дома, на первом свидании, на деловой встрече и в тренажерном зале. Затем участниц попросили заполнить анкеты, чтобы оценить наличие черт личности, известных как «темная триада» — макиавеллизма, нарциссизма и психопатии. Результаты были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

© Super.ru

Ученые пришли к выводу, что женщины-психопатки реже пользуются косметикой. В то же время исследователи обнаружили, что женщины, которые регулярно пользовались большим количеством декоративной косметики, набрали высокие баллы по шкале нарциссизма. Хотя на первый взгляд выводы экспертов могут показаться шокирующими, на самом деле все логично: психопатов, как правило, не волнует, как их воспринимают окружающие, а нарциссы же сконцентрированы на себе.