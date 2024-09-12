Сексуальное желание зависит от множества факторов. Что интересно, контролировать уровень возбуждения можно… с помощью массажа. О влиянии этой приятной процедуры на нашу интимную жизнь нам рассказал Сергей Решетников, массажист, реабилитолог.

Как действует массаж на наш организм и при чем тут либидо

Как поясняет наш эксперт, массаж воздействует на сексуальность через ряд физиологических и психологических механизмов.

Сергей: «Физически массаж улучшает кровообращение и лимфоток в области половых органов, что способствует более активному притоку крови и повышению чувствительности».

При этом нервные окончания, стимулируемые массажем, становятся более восприимчивыми, что усиливает сексуальное влечение. Также на психологическом уровне массаж помогает снять стресс и напряжение, которые часто являются преградой для проявления либидо. Это особенно важно для женского возбуждения, которое довольно серьезно отличается от мужского — одной физической стимуляции недостаточно.

Регулярная практика массажа способствует восстановлению гармонии между физикой и психикой, что в свою очередь повышает сексуальное желание.

Часто ли нужно делать массаж

Для достижения стойкого и ощутимого эффекта рекомендуется проводить массаж регулярно, об этом говорят специалисты. Оптимальная частота, по мнению нашего эксперта, — 2—3 раза в неделю. Такой режим позволяет поддерживать высокий уровень кровообращения и расслабления, необходимых для поддержания и увеличения сексуального желания. При этом важно учитывать индивидуальные особенности и потребности, поэтому частота сеансов может корректироваться в зависимости от состояния клиента и его целей.

Техники массажа для повышения либидо

Существует несколько направлений и техник массажа, способствующих повышению либидо.

Рефлексология и акупунктура — воздействуют на ключевые точки, которые связаны с половыми функциями и либидо.

Тайский массаж, с элементами растяжения и воздействия на суставы, — способствует не только улучшению общего физического состояния, но и повышению сексуальной энергии.

Сергей: «Каждая из этих техник обладает своими особенностями и эффективностью, что позволяет адаптировать их под индивидуальные потребности и предпочтения клиента».

Профессиональный массажист, обладая глубоким знанием анатомии и психологии, способен подобрать наиболее подходящий подход для каждого конкретного случая, обеспечивая максимальный результат. В конечном итоге, массаж является мощным инструментом не только для улучшения физического состояния, но и для значительного повышения сексуального желания, обеспечивая гармонию и удовлетворение в интимной жизни.