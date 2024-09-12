Интим и брекеты: мешают ли корректирующие конструкции личной жизни

Личные отношения — абсолютно неотъемлемая часть жизни современного человека. Однако, когда встает вопрос необходимости ортодонтического лечения с применением брекет-систем, то многие боятся, что это негативно повлияет не только на внешность, но и на качество интимных контактов. О том, возможны ли подобные сложности при установке корректирующих устройств, WomanHit рассказал врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт Арам Давидян.

Любовь и брекеты: основные проблемы

Когда бушуют гормоны, поневоле задумаешься о дискомфорте, который приносит лечение с помощью брекетов. Может возникать неуверенность из-за недостатков внешнего вида. Ведь хочется и дефекты исправить, но и личную жизнь не ставить на паузу. Кажется, что проблема неразрешима, ведь целоваться в брекетах не слишком неудобно. По словам нашего эксперта, применение корректирующих систем действительно оказывает влияние на интимную сферу и все, что с ней связано. Вот с какими проблемами можно столкнуться.

Внешность

«Установка брекетов визуально меняет внешний вид, так как сами конструкции достаточно заметны. Однако после выравнивания зубов вы увидите значительное улучшение эстетики лица и улыбки. Благодаря этому многие пациенты чувствуют удовлетворение и уверенность в себе», — рассказывает Арам.

Ощущения во время ношения

В первые дни или недели после установки системы могут наблюдаться дискомфорт и болезненность. Но со временем происходит адаптация, и человек привыкает к новым условиям. Могут возникать периодические неудобства при приеме пищи, чистке зубов и разговоре.

Влияние на душевное состояние

Ношение специальных конструкций может вызвать определенные психологические трудности, особенно в юном возрасте.

Стоматолог: «Некоторые пациенты стесняются ставить брекеты из-за страха насмешек. Однако после завершения лечения многие отмечают повышение самооценки и позитивное самовосприятие».

А в дальнейшем исправление прикуса только самым положительным образом сказывается на общении.

Физические ограничения

Пока человек не привык к конструкциям, возможны затруднения при близком контакте с партнером, например, при поцелуях. Да, людям с брекетами подчас приходиться проявлять верх изобретательности и находчивости, т. к. на этапе ортодонтического лечения о чувственном и страстном поцелуе можно забыть. Однако, наш эксперт уверяет, что со временем проблема теряет свою остроту, поскольку организм приспосабливается к инородным предметам во рту. К тому же, существуют и другие способы исправления прикуса.

«Тут на помощь приходят инновационные техники, которые отличаются большим разнообразием. Тем, кто опасается, что брекеты станут препятствием для физической любви, рекомендуется присмотреться к новому способу исправления прикуса с использованием капп-элайнеров. Они прозрачны, невидимы, самостоятельно фиксируются на зубах и не вызывают сложностей при контактах. Ну а здравый смысл подсказывает, что искренним чувствам ничто не помеха», — комментирует стоматолог.

Но есть один нюанс

Ну, а если серьезно, то установка специальных конструкций на зубы ухудшает качество жизни, в том числе и интимной, только в одном случае: при отсутствии ухода. Если вы не следите за гигиеной, оставляете в полости рта остатки пищи, то, конечно, личная сфера может заметно пострадать. Поэтому не стоит забывать о ежедневных процедурах очищения и плановых посещениях врача.