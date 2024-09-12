Эротофобия: как секс может вызывать панику и что с этим делать

Существует достаточно много людей, для которых секс не несет никаких положительных эмоций. Любая близость воспринимается как суть ли не насилие. Мы поговорили с психологом Марией Белан, чтобы выяснить причины развития эротофобии.

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Почему секс у некоторых людей вызывает самую настоящую панику

По словам нашего эксперта, сексуальные ситуации могут вызывать панику из-за различных причин, включая прошлые травмы или негативный опыт, страх перед близостью или интимностью, переживания относительно своего тела или сексуальных желаний. Кстати, нередко негативные воспоминания из прошлого блокируются нашим сознанием и человеку трудно вспомнить, что послужило причиной такого отвращения к интимной близости.

Как бороться с эротофобией

Не стоит ждать, что когда-нибудь вы полюбите секс. Если интимная близость вызывает у вас панику, важно обратиться за помощью к специалисту, например, сексологу или психологу. Они могут помочь вам разобраться в ваших эмоциях и страхах, разработать стратегии управления стрессом и тревогой, а также научить вас коммуникации с партнером. Это особенно важный момент, если вы планируете дальше развивать отношения со своим партнером.

Как психологи работают с такой проблемой

Мария:

«Первое, что сделает специалист — определит ваши ли установки у вас в отношении секса».

Например:

Какие есть интроекты (ограниченные убеждения) относительно секса?

Как ваши родители говорили с вами о сексе?

Как ваши родители относились к сексу?

Как это повлияло на вас?

С чем вы не согласны?

Первостепенным является обнаружение этих убеждений. Далее психолог будет работать с противопоставлением (согласны ли вы с тем, что вам передали? Что чувствуете в этот момент? Что думаете? Как сейчас будет звучать ваше представление о сексе? И что чувствуете с этим новым представлением?). Основная цель секса — движение для удовольствия, взаимная радость и желание, создать возбуждение для получения максимального наслаждения. В терапии очень важно озвучивать своих мыслей о сексе и сексуальности. Это помогает выдержать стыд и обнаружить интерес или возбуждение.

Мария:

«Существует цикл сексуального отклика: сексуальный интерес — желание — возбуждение — плато — оргазм — разрешение — рефрактерный период — психическая переработка. И проблема всегда там, где обрывается цикл».

На каждом этапе цикл может останавливаться страхами, тревогами, обидами, травмами, интроектами, защитными реакциями. Важно их выявить и проработать со специалистом.

Кроме того, при наличии эротофобии полезно работать над самооценкой, укреплять самоуважение и уверенность, заниматься релаксацией и медитацией, чтобы уменьшить тревожные мысли и улучшить самочувствие.

Важно помнить, что каждый имеет право на свое тело и свои границы, и никто не должен чувствовать себя вынужденным совершать что-то, что вызывает у него панику или дискомфорт.