Семь необычных способов знакомства парня с родителями

12 сентября в прокат выходит романтическая комедия “Любовь зла” с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук, в которой девушке пришлось импровизировать, чтобы избежать гнева внезапно нагрянувших родителей. Знакомство парня с семьей — всегда ответственное событие. Собрали топ-7 необычных способов, чтобы сделать это удачно с первого раза.

© unsplash

1. Устройте квест с родителями

Представьте знакомство с родителями как миссию, где нужно пройти испытания и добиться поставленной цели. Создайте квест с заданиями, которые помогут вашему парню и родителям лучше узнать друг друга, придумайте список вопросов и заданий. Темы могут варьироваться от семейных традиций до детских мечт. Например, можно найти фото родителей из молодости и попробовать определить их возраст, а молодого человека — попросить угадать секретные ингредиенты фирменного семейного рецепта. За каждую победу в таком испытании дарите памятные подарки, которые могут стать символом знакомства.

2. Организуйте совместное путешествие

Предложите родителям и молодому человеку отправиться в небольшое совместное путешествие. Это может быть поход в лес с ночевкой в палатке, поездка на велосипедах с пикником на природе или поездка на дачу. Направление не так важно, как атмосфера в поездке. Совместный отдых и возможность поделиться впечатлениями точно помогут сблизиться и лучше узнать друг друга. Это заложит фундамент для дружеских и прочных отношений.

3. Приготовьте что-нибудь вместе

Организуйте кулинарный вечер, где вы с парнем и родителями будете готовить свои любимые блюда или воспользуетесь фирменными семейными рецептами. Это может стать небанальным и веселым способом познакомиться. Помните, главное создать расслабленную атмосферу, а вкус приготовленных блюд уже не так важен.

4. Сходите в караоке

Караоке — не самый очевидный выбор места для знакомства с родителями, но здесь есть свои преимущества. Караоке снимает напряжение и помогает избежать неловких пауз. Так вы все сможете лучше понять друг друга и обменяться музыкальными предпочтениями. А встреча в необычной обстановке сделает впечатления от знакомства ярче.

5. Поужинайте в ресторане

Даже самые банальные решения могут стать необычными, если подойти с креативом. Например, можно сходить в иммерсивный ресторан, где подача блюд совмещена с театральным представлением или в ресторан с молекулярной кухней. Необычные сочетания и красивая подача скрасят беседу и добавят тем для разговора. Вы сможете обменяться эмоциями и своими предпочтениями в кухне. Знакомство в такой обстановке точно запомнится надолго.

7. Устройте фотосессию

Совместная фотосессия — прекрасный способ запечатлеть позитивные моменты и создать общие впечатления. В такой обстановке вы сможете расслабленно и непринужденно поболтать и лучше узнать друг друга. Вся семья будет еще долго смотреть на снимки и вспоминать день знакомства.

6. Займитесь чем-то экстремальным

Знакомство в экстремальных условиях поможет сблизиться гораздо быстрее, чем, классический ужин в ресторане, и поделиться яркими эмоциями. Например, можно сходить в парк аттракционов. В атмосфере азарта и веселья будет легче узнать друг друга. Картинг тоже отлично вписывается в список экстремальных развлечений. Адреналин поможет снять неловкость и напряжение. Такое необычное знакомство может стать отличным стартом для построения крепких отношений между родителями и молодым человеком.