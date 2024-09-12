Психолог дал советы, как быстро адаптироваться после переезда

Осень для многих – пора переездов: кто-то отправляется в другой город из-за смены работы, а кто-то – из-за учебы. Но адаптироваться к жизни на новом месте бывает непросто. Вместе с психологом разбираемся, как быстро привыкнуть к смене обстановки.

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Все по-другому

Жизнь в новом городе поначалу дается тяжело, потому что происходит крушение прежних стереотипов, рассказала Москве 24 клинический психолог Анастасия Кардиакос. Человеку приходится изучать другие маршруты и магазины, искать тех или иных мастеров, хотя раньше тратить энергию на это было не нужно, объяснила специалист.

«Обычно мы не думаем, куда повернуть на перекрестке, который ведет в школу, а автоматически знаем, как лучше сделать. Не задумываемся, где выключатель в квартире, – рука сама туда тянется. А переезжая в другой город, встречаемся с новым "всем"», - Анастасия Кардиакос, клинический психолог, психолог-педагог.

Таким образом, человек может ощутить внутренний дефицит, поскольку разрушился прежний мир, а новый только предстоит узнать. При этом тяжелее всего адаптация дается людям с негативными установками, обратила внимание психолог.

«Есть ограничивающие убеждения, которые нам мешают. Например, "я в 40 лет никому как специалист не нужен", "друзья после 30 не находятся, настоящие остаются только с молодости" или "уехав, я предал родителей". Когда встречаешь того, кому сложно адаптироваться, у него, как правило, есть подобные установки», – подчеркнула эксперт.

По ее словам, адаптация к новым условиям может в среднем занять от полугода до полутора лет: это будет зависеть от того, с кем, в какой город, в каком состоянии переехал человек. При этом ускорить процесс поможет активная жизненная позиция, отметила эксперт.

Стать своим

Для быстрой адаптации специалист рекомендовала встроиться в систему нового города: найти работу, поликлинику, мастера для бьюти-процедур и так далее. Все это поможет ощущать себя местным, а не чужаком.

«Выпишите полностью все, что было необходимо в старом городе. Как начинался день? Куда вы шли, откуда и как возвращались? Примерно это же ищите в новом городе. Понимая, что было важно, мы будто восстанавливаем привычный быт», - Анастасия Кардиакос, клинический психолог, психолог-педагог.

При переезде с ребенком психолог посоветовала отправить его на кружки, которые он посещал на прежнем месте жительства, – это поможет ему сохранить в голове привычные установки. Кроме того, стоит взять с собой талисман: это может быть игрушка или фото, которое, например, стояло на комоде в старой квартире. Но важно, чтобы вещь приносила положительные эмоции, а не вызывала слезы из-за ностальгии, заметила Кардиакос.

Также необходимо найти внутреннюю мотивацию и понять, почему этот переезд был важен и нужен. Для кого-то это новые возможности, а у некоторых – способ уйти из прошлых отношений. В конечном итоге это придает сил действовать активнее и быстрее адаптироваться, добавила эксперт.

Также психолог посоветовала найти в Сети местное сообщество, где люди делятся своими историями переезда, и хотя бы просто побыть там, понаблюдать.

«Это поможет почувствовать, что вы не один и у вас есть союзники. В этих сообществах будут истории переезда, среди которых найдется и вдохновляющая. Таким образом, мы начинаем больше верить в себя и собственные силы», - Анастасия Кардиакос, клинический психолог, психолог-педагог.

Если же есть проблемы с коммуникацией, специалист рекомендовала начать прорабатывать этот момент с психологом, так как общение крайне необходимо на новом месте.

«В идеале нужно найти в своем окружении тех, кому можно пожаловаться, поплакаться. Должны быть и те, кто порадуется за вас, с кем получится пообщаться на позитивные темы. Например, можно договориться с подругой делиться чем-то хорошим в течение недели – впервые не переживали по поводу переезда или что познакомились с кем-то», – объяснила специалист.

Кроме того, психолог посоветовала поощрять себя исполнением небольших желаний. Это может быть поездка на речном кораблике или прогулка там, где давно хотелось побывать.

Помимо прочего, важно проявлять инициативу и знакомиться с новым местом жительства. При этом необходимо принять, что многое будет непривычно. Важно дать себе время выстроить новый механизм и ритм жизни в другом городе, заключила специалист.