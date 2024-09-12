Эксперт объяснил, почему женщине становится стыдно просить деньги у мужа

Часто у некоторых женщин возникает страх попросить денег у мужчины. Даже когда речь идет о собственном муже, появляется неуверенность. Им кажется это чем-то постыдным. А мысль рассказать кому-то о своем «стыде» вообще вгоняет в ступор. Почему так бывает и как справиться с этим чувством, WomanHit рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

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Стыд и вина

Стыд зачастую появляется у замужней девушки, когда она подозревает, что не соответствует мужу по статусу или ее поведение может вызвать осуждение со стороны окружающих. Стыд довольно часто усиливается чувством вины.

Психолог:

«Стыд и вина отличаются направленностью упреков. Если девушка боится негативного мнения свекрови и от ее упреков (даже предположения, что может упрекнуть) горят щеки — это эмоция стыда. А если она не может взять деньги по собственным внутренним убеждениям, это чувство вины».

Стыд и вина настолько сильные негативные чувства, что люди готовы избегать их даже во вред себе.

Почему стыдно просить деньги

По словам нашего эксперта, страх, а за ним и стыд попросить деньги может появиться из-за внутренних убеждений. Вот некоторые из них:

Я должна быть независимой и сама обеспечить себя и ребенка, даже если муж уйдет;

Если я попрошу помощи, меня не будут уважать, и наши отношения закончатся;

Стыдно говорить о деньгах, а просить их плохо;

Беря деньги, я показываю, что я беспомощная и никчемная.

«Постоянно прокручивая негативные эмоции, женщина способна прийти к саморазрушению. Особенно сильной становится ситуация, когда она не может работать и обеспечивать себя сама: декрет, болезнь и так далее», — поясняет Станислав.

Как справиться с чувством вины

Чтобы прекратить загонять себя в чувство вины, прежде всего нужно посмотреть на мужа и понять, что он тоже человек. Ему тоже свойственны эмоции, и, если он создал с вами пару, значит, вы ему небезразличны.

«Нет смысла загонять себя и прятать истинные мысли — крепкие пары строятся на открытом обсуждении планов и проблем», — говорит специалист.

Решить этот вопрос можно самостоятельно или с помощью специалиста. Чтобы позволить себе просить помощи у своего самого близкого человека, психолог советует первым делом посмотреть на свои взгляды немного отстраненно. Так вы сможете понять базу своих переживаний.

Кроме того, важно оценить, что именно вы вносите в благополучие вашей семьи, на что тратите свои ресурсы, что делаете для того, чтобы дома была счастливая обстановка.