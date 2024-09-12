Психолог перечислил способы провести осень в хорошем настроении

Чтобы провести осень в хорошем настроении, нужно много спать и окунаться в приятные воспоминания, поделилась с Пятым каналом психолог Ирина Польгун. По ее словам, нужно также стараться почаще бывать на свежем воздухе.

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Психолог отметила, что качественный сон необходим для полноценного отдыха. Осенью и зимой световой день сокращается, поэтому люди чаще используют искусственный свет, и из-за этого снижается физическая активность, приводя организм к «зимней спячке», и выработка «гормонов счастья».

«Поэтому важно давать телу возможность двигаться и естественно уставать, чтобы сон был полноценным. Поддерживать двигательную активность в постоянном режиме, проводить время в движении на свежем воздухе и открытых пространствах, несмотря на погоду», — подчеркнула Польгун.

Она добавила, что в холодное время года нужно поддерживать хорошее настроение, например с помощью воспоминаний о лете, окружив себя фотографиями и сувенирами из отпуска.

«Сохраните все события, воспоминания которых вызывают улыбку и приятные ощущения в теле. Причем это важно как дома, так и на рабочем месте. Чем больше "напоминалочек" о веселом, тем лучше ваше настроение, тем проще справляться с повседневной нагрузкой на работе и дома, когда солнца становится все меньше», — указала специалист.

Она посоветовала также чаще смотреть на яркие цвета, которые бодрят. Можно оставить на виду предмет любимого цвета и смотреть на него в течение дня или же повесить перед глазами лист цветной бумаги.

Ранее шеф-бариста Даниил Лобадин рассказал, что осенью люди предпочитают кофейные напитки с добавлением тыквы. По его словам, клиенты также выбирают интересные сиропы, например кленовый.