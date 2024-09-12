Что делать мужчинам, у которых не складываются отношения

Мужчинам, у которых не складываются романтические отношения, стоит обратить внимание на свои действия и мысли. Об этом психолог Михаил Лабковский рассказал в телеграм-канале.

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Некоторые мужчины сетуют, что их отношения с девушками разваливаются на ранних этапах. По мнению психолога, такая ситуация может складываться из-за повторяющегося сценария:

«В первый месяц у вас всё хорошо, но, как только дело доходит до близости, вы начинаете вести себя иначе».

Мужчинам рекомендовали отследить такие моменты и поработать над ними.

Ещё одна возможная причина — саботирование отношений с так называемыми стервами, то есть девушками, с которыми точно ничего не получится. В таком случае Лабковский посоветовал обратить внимание на собственные мысли:

«К примеру, можно неосознанно думать "отношения — это много обязательств" или "я не очень-то к ним готов". Здесь может скрываться ключ к вашей проблеме».

Психолог дал несколько советов, как справиться с ситуацией, когда бывший партнёр после разрыва пытается вернуться.