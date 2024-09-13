Почему люди избегают визитов к психологу

Многие люди сталкиваются с различными внутренними проблемами и трансформациями, однако не могут самостоятельно справиться с этими процессами и продолжают откладывать визит к психологу. Психоаналитик Лариса Выжва рассказала «ФедералПресс» о том, почему многие россияне избегают обращаться за помощью к таким специалистам.

«Без знания того, как развивается человек, работать невозможно. Без знания того, как устроены и функционируют семейные системы, работать индивидуально невозможно. Это совершенно другая специальность, учатся этому очень долго и серьезно», – рассказывает эксперт.

По информации Выжвы, некоторые люди приходят на сеансы к психологам и психотерапевтам под каким-то давлением со стороны. Например, партнер настоял на том, чтобы человек обратился к специалисту. Однако эффекта от работы с такими людьми нет.

Психолог привела в пример цитату писателя Германа Гессе. Ее смысл заключается в том, что пока человек не хлебнет своих страданий, пока он не переживет все, что можно и нельзя пережить, пока он не взалкает веры и спасения, ему помогать бесполезно.

«Моя практика говорит, что так оно и есть. Пока человек не расшибет себе все, что можно расшибить, он не придет. И тот, кто пришел, еще не всегда удержится», – подчернула психолог.

Эксперт отметила, что у людей нет особого желания разбираться с собой. Для многих это неприятно. В подсознании таятся очень разные установки и мысли, порой весьма пугающие даже самих пациентов. По словам Выжвы, такие бессознательные вещи бывают у обычных, простых, хороших людей.

«Психотерапия бывает несет разочарование в себе и в людях. Она несет более реалистичный взгляд на происходящее. Эта реалистичность вызывает разные чувства и переживания у людей. Это может быть радость от серьезного понимания, признание своих достоинств и достоинств других людей. Это очень приятные моменты, но и неприятные моменты в психотерапии тоже есть», – подытожила специалист.

Бывает, что это глубочайшее разочарование, которое разрушает отношения с теми людьми, которые на данный момент у человека есть. Но это не значит, что у него никогда не будет этих отношений. Будут, но с другими людьми. Психолог отметила, что очень часто человек после хорошей глубокой проработки своих проблем кардинально меняет сферу общения, профессиональную сферу и личностную. Человек, который идет в глубокие вещи, в какой-то момент понимает, что изменения будут очень серьезными. И не каждый человек на это способен.

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