Мужчины поколения Z не могут найти источник женского удовольствия

Несмотря на молодость и сексуальную активность, большинство представителей поколения Z понятия не имеют, где находится клитор. Исследователи из Urology Foundation опросили 2000 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет и оказалось, что только 41% из них точно знают, где находится источник женского удовольствия. Не помогли даже несколько вариантов ответов.

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«Женщины испытывают оргазм реже, чем мужчины, из-за сексуальной дезинформации, распространяемой через популярные СМИ, в которых часто недооценивается важность стимуляции клитора», — отметила эксперт в области секса, профессор Университета Флориды, психолог Лори Минц.

В целом не так уж удивительно, что молодые парни плохо осведомлены в области женской анатомии. Куда более странно, что они не в в курсе подробностей собственного строения. Отвечая на вопрос «В какой части тела расположена предстательная железа?», только 38% мужчин в возрасте до 25 лет смогли ответить правильно.

«К 2040 году уровень заболеваемости раком предстательной железы в мире удвоится», — говорится в пресс-релизе фонда.

Поэтому парням было бы неплохо знать, где находится простата и какие симптомы могут быть связаны с ее заболеваниями.