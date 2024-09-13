Леди Гага ответила одноклассникам, которые высмеивали ее мечты

Певица Леди Гага отреагировала на группу в социальных сетях, которую создали ее бывшие одноклассники в прошлом. В ней они смеялись над Гагой и заявляли, что она «никогда не станет знаменитой». Спустя годы звезда ответила хейтерам: «Вот почему ты не можешь сдаваться».

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Леди Гага, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, недолгое время училась в школе искусств Тиша Нью-Йоркского университета. В 2005 году она покинула ее, чтобы посвятить себя музыке. В то время Гага только начинала выступать под своим культовым псевдонимом. Слухи о выступлениях быстро распространились среди ее одноклассников, которые и создали группу «Стефани Джерманотта, ты никогда не станешь знаменитой».

Об этой ситуации поклонник артистки записал ролик, в котором перечислил достижения певицы. Леди Гага оставила под видео свой комментарий.

Вот почему нельзя сдаваться, когда люди сомневаются в тебе или принижают тебя — нужно продолжать двигаться вперед. Леди Гага певица

Напомним, что уже в 2008 году Леди Гага выпустила дебютный альбом The Fame, в который вошли треки Just Dance (2008) и Poker Face (2008), ставшие международными хитами.

Недавно Леди Гага сказала, что планирует выпустить новый лонгплей в феврале 2025 года.