Три проблемы в отношениях, которые нужно решать сразу

В отношениях мужчины и женщины всегда есть такие моменты, которые можно назвать самыми острыми и безотлагательными. Чем раньше удается уладить недопонимания, тем больше шансов не допустить осложнения ситуации. О том, какие проблемы нужно решить в самом начале отношений, «Вечерней Москве» рассказала семейный психолог Ольга Романив.

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Критика

По мнению специалиста, как правило, критика возникает в каждой паре довольно быстро — сразу после того, как отношения преодолели первый рубеж конфетно-букетного периода.

— Вдруг с нас словно кто-то снимает «розовые очки», и недостатки партнера становятся видны, как в увеличительное стекло. Если не остановить поток претензий и замечаний в адрес второй половинки, вы просто зафиксируете за собой определенную модель поведения, сломать которую будет сложно. Чем же грозит упущение ситуации? Тем, что со временем критические замечания в адрес другой стороны станут подобны снежному кому, который будет обрастать все новыми придирками, вызывая в любимом человеке затаенную агрессию, что обязательно прольется в отношения скрытой местью, — предупредила Романив.

Если вы замечаете за собой любовь к тому, чтобы разносить партнера на словах в пух и прах, срочно начинайте меняться, пока не стало поздно, призвала психолог.

— Начните подмечать достоинства, а не недостатки, покажите второй половине, что доверяете ей решение некоторых вопросов, — посоветовала она.

Ревность

Ревность разъедает пару изнутри, вызывая неудобство и дискомфорт у двух сторон, заверила специалист. Разбираться с ней лучше как можно скорее, потому что со временем она может трансформироваться в более сложное и опасное чувство, напоминающее настоящую манию.

— Откуда же берется ревность в паре и кто виноват на самом деле? За ревность всегда ответственен тот, кто испытывает данную эмоцию, поэтому разбираться нужно в себе. Вероятно, вы выясните, что переносите детские обиды на родителей на плечи своего партнера либо отличаетесь большой неуверенностью в себе. В любом случае ревность является одной из проблем, с которой не нужно затягивать, и в первую очередь это важно для того, кто охвачен сильным порывом. Кстати, вопреки всеобщему мнению, ревность и любовь никак не связаны друг с другом, — подчеркнула Романив.

Обиды

По словам психолога, в самом начале отношений стоит научиться проговаривать свои чувства до того, как они осядут в глубине души, превратившись в обиду.

— Если вы чем-то недовольны, будьте готовы к конструктивному разговору с партнером, чтобы найти компромисс. Слушать и слышать друг друга очень важно, как и задавать вопросы второй половине: «а какой ты видишь выход из сложившейся ситуации?». Это поможет вовремя решать поступающие проблемы и не копить негатив, который рано или поздно прольется кому-то из партнеров на голову, — пояснила эксперт.

Склонность к обидам больше всего проявляется в трех типах людей: нарциссического склада, манипулятивного характера, а также у личностей с повышенной неуверенностью в себе, сообщила психолог.