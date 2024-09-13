Психолог посоветовала не путать любовь к себе и эгоизм

Клинический психолог Мария Манина посоветовала не путать любовь к себе и эгоизм.

«Как общество, мы развиваемся циклично. Сейчас акцент на индивидуализацию», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, сейчас популярна тема любви к себе, но многие понимают это как эгоизм.

«Сейчас очень легко жить одному, много возможностей», — добавила она.

Ранее пихолог-консультант психологического центра «Счастливая семья», семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала о способах сохранить брак парам с большим стажем.