Психолог посоветовала не путать любовь к себе и эгоизм

Психолог Манина посоветовала не путать любовь к себе и эгоизм
Клинический психолог Мария Манина посоветовала не путать любовь к себе и эгоизм.
«Как общество, мы развиваемся циклично. Сейчас акцент на индивидуализацию», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, сейчас популярна тема любви к себе, но многие понимают это как эгоизм.
«Сейчас очень легко жить одному, много возможностей», — добавила она.
Ранее пихолог-консультант психологического центра «Счастливая семья», семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала о способах сохранить брак парам с большим стажем.