Через какие травмы прошли культовые герои сказок

В сказках, как в волшебном зеркале, отражаются типичные деструктивные семейные сценарии, считают Геннадий Малейчук и Наталья Олифирович, кандидаты психологических наук, супервизоры, гештальт-терапевты с 25-летним опытом работы.

© Lenta.ru

В своей книге «Сказки на кушетке. Кай, Аленушка, Мертвая Царевна, Кощей Бессмертный и другие персонажи глазами психотерапевтов» они исследуют причины поступков сказочных героев как клиентов, обратившихся за психологической помощью к специалисту. На воображаемую кушетку попали и герои известных во всем мире мультфильмов – «Шрека», «Кунг-Фу Панды», «Рапунцель» и других. С разрешения издательства «Бомбора» «Лента.ру» публикует фрагмент главы «Сестрица Аленушка и братец Иванушка: сказка про зависимого мужчину и созависимую женщину, или история про жизнь в слиянии».

(...) В сказке Аленушка предстает как заботливая сестра, которая опекает брата после смерти родителей. Из-за собственного непослушания брат превращается в козленка, но Аленушка продолжает терпеливо заботиться о нем даже после создания собственной семьи. Злая ведьма пытается погубить Аленушку и разрушить ее семейную жизнь. Она топит Аленушку, занимает ее место около мужа и хочет уничтожить Иванушку. Однако Аленушку удается спасти, Иванушка превращается из козленка обратно в мальчика, а злую ведьму наказывают. (…)

При анализе сказки мы столкнулись с трудностью: какие отношения можно считать «условно нормальными», а какие — патологически созависимыми, нездоровыми? Ведь человек развивается последовательно, через взаимодействие с миром, окружением. И почему на одних этапах жизни наше поведение в какой-либо ситуации — это норма, а позже при похожих условиях это же поведение считается неадекватным? Давайте разбираться.

После взаимодействия с кем-либо у нас формируется опыт, который позже становится частью нашей личности. Опыт дает нам уверенность, способность планировать и выстраивать свою жизнь. Быть с другими и быть собой — это две стороны одной медали, потому что быть собой в отсутствие других людей невозможно. Но в созависимых отношениях баланс «давать — брать» нарушен.

Обычно у созависимого человека возникает чувство, что он дает гораздо больше, чем получает: «Я столько вложила в эти отношения!» Отсюда у него возникает чувство опустошенности, истощенности, неудовлетворенности

В психоанализе идея «быть собой и быть с другими» была описана австрийским психоаналитиком Отто Ранком. Он утверждал, что существуют два вида страха. Первый — страх перед жизнью. Его яркая характеристика — потребность в зависимости от Другого. Она проявляется в полном отказе от себя, от своей идентичности. Такой человек — это лишь тень того, кого он любит.

Второй вид страха Ранк назвал страхом смерти. Он связан с полным поглощением Другим, утратой независимости. Психоаналитик считал, что первый вид страха более типичен для женщин, а второй — для мужчин.

Высшие потребности человека и способы их удовлетворения обычно связаны с ранними отношениями ребенка с мамой. В ходе развития и взаимодействия с окружением ребенок меняется сам и меняет способы удовлетворения разных потребностей. Проще говоря, его взрослое поведение не является «голографическим отражением» детского опыта.

Понятно, что на этапе младенчества созависимость, или, точнее, слияние матери и ребенка, — это необходимое условие выживания последнего. Без помощи матери младенец не может ухаживать за собой, потреблять пищу и т. д. Маленький ребенок не существует сам по себе, он всегда находится рядом со взрослым — матерью или другим человеком.

Например, британский педиатр Дональд Винникотт выдвигал идею, что в процессе развития ребенок проходит путь от состояния абсолютной зависимости к состоянию зависимости относительной. Чтобы ребенок смог пройти этот путь, рядом с ним должна быть «достаточно хорошая мать». То есть не идеальная или гиперопекающая, а та, которая сможет поддерживать нормальный уровень жизни ребенка, заботиться о нем и откликаться на просьбы.

Если у малыша развитие протекало нормально, он получал заботу и поддержку, то в будущем он сможет строить жизнь самостоятельно. Но если ребенок не прошел стадию психологической автономии, не смог стать самостоятельным, то, вероятнее всего, во взрослой жизни он впадет в созависимость. У него не сформированы четкие личные границы, он не знает, какой он человек, какие у него желания и мечты. У него нет Я, отдельного от родителей.

Ощущение своего Я позволяет заявлять о себе, полагаться на свою внутреннюю силу, брать ответственность за свое поведение, а не ожидать, что кто-то будет управлять тобой. Это своеобразное второе рождение — психологическое, рождение собственного Я. Такие люди способны вступать в близкие отношения, не теряя при этом себя.

Венгерский врач-психиатр Маргарет Малер считала, что для успешного развития психологической автономии ребенка необходимо, чтобы психологической автономией обладали оба его родителя.

Из сказки известно, что родители Аленушки и Иванушки умерли, оставив сына на попечение старшей дочери. Аленушка находится в том возрасте, когда можно выйти замуж: предположительно, ей около 16 лет. Иванушка — ребенок, который не слушает сестру, не способен долго удерживать в памяти запреты и долженствования. То есть у него не сформировано суперэго. Вероятнее всего, Иванушке от 3 до 5 лет.

Смерть родителей — это утрата не просто привычного окружения, это потеря первых объектов любви и привязанности. Подобные переживания могут привнести хаос в жизнь как ребенка, так и взрослого

Однако если разрушительное поведение продолжается длительное время, можно выдвинуть два предположения. Первое — что смерть родителя отозвалась сильной травмой, с которой человек не смог справиться. Второе — что он был таким уже до утраты.

Именно второе предположение легло в основу нашего анализа поведения Аленушки. На наш взгляд, ее жертвенность, безропотное подчинение, неспособность бороться за себя, отсутствие собственных желаний и жизнь лишь в качестве функции позволяет описать ее как созависимую личность. Неудовлетворенные в детстве потребности в близости и любви привели Аленушку к готовности быть сколь угодно долго в деструктивных отношениях, пока жива иллюзия, что она не одинока. Такой способ справляться со страхом самостоятельной жизни ведет к утрате себя. Но эту потерю девушке легче вынести, чем одиночество.

Созависимость — феномен, напоминающий зависимость, ее зеркальное отражение. Основными психологическими характеристиками любой зависимости и созависимости является триада:

навязчивые, непрекращающиеся мысли об объекте созависимости: маме, супруге, сыне («Как она там без меня?», «Как он уехал, никак не могу успокоиться. Переживаю»);

использование такого незрелого механизма психологической защиты, как отрицание («У меня все в порядке», «Помощь мне не нужна»);

утрата контроля над своей жизнью.

Аленушка — типичный представитель созависимых личностей. Она не просто привязана к Иванушке — она буквально прикована к нему

Еще в начале сказки бросается в глаза ее терпеливость. Они с братом идут по широкому полю. Иванушка просит пить, а Аленушка спокойно объясняет, что нужно подождать, чтобы дойти до колодца. Но Иванушка крайне нетерпелив и импульсивен, что вполне естественно как для детей, так и для взрослых зависимых.

Он предлагает Аленушке компромиссные варианты: хлебнуть воды из следов, оставленных различными домашними животными.

— Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца! — Не пей, братец, теленочком станешь! Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиное копытце полно водицы. — Сестрица Аленушка, напьюсь я из копытца! — Не пей, братец, жеребеночком станешь! Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, идут, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце полно водицы. Иванушка говорит: — Сестрица Аленушка, мочи нет: напьюсь я из копытца! — Не пей, братец, козленочком станешь! Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козленочком... Зовет Аленушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Аленушка слезами, села на стожок — плачет, а козленочек возле нее скачет.

Посмотрите, Аленушка не выражает агрессию, не злится на Иванушку. Она заливается слезами, в то время как тот продолжает скакать рядом с сестрой. Созависимый человек не живет своей жизнью. Он спаян, слит с жизнью другого, и все его проблемы переживает как свои собственные. В таких условиях собственное Я не развивается.

Аленушка, практически взрослый человек, при столкновении со сложной ситуацией погружается в печаль. Она теряет способность действовать, не пытается найти выход. Героиня полностью дезорганизована и растеряна. Она утратила контроль над своей жизнью.

Очевидно, что все мы в моменты неожиданных изменений в жизни испытываем замешательство и растерянность. Человек может быть травмирован или дезорганизован более или менее длительный период времени. Однако целостная личность в силах через некоторое время мобилизоваться и адаптироваться к изменениям. Созависимый человек утратил эту способность. Он, по сути, не может ничего изменить сам, потому что Другой определяет ход его жизни.

Известный российский психолог Борис Братусь выдвинул идею, что получение удовольствия без усилия — путь к алкогольной психике. Иванушка — яркое подтверждение этой идеи. Мальчик не умеет терпеть, не способен долго выдерживать напряжение.

Такое поведение нормально для маленького ребенка, но недопустимо для взрослого. Однако именно так ведут себя взрослые зависимые — алкоголики, наркоманы, игроки, когда сестра, жена, мать или другой созависимый уговаривают их не пить (не играть, не нюхать, не колоться). На пути «Иванушек» всегда встречается то или иное копытце, испив воды из которого, они теряют человеческий облик.

Неумение удерживаться от действий, снижающих тревогу, объясняется следующим: созависимые и зависимые люди не в силах выдерживать напряжение. Эта способность у человека возникает довольно рано и связана она с удовлетворением потребностей. Так, маленький ребенок часто испытывает голод, жажду, потребность в общении и др. Он сигналит о своих нуждах и желаниях окружающему миру.

Если ребенок получает немедленное удовлетворение своей потребности, то не получает опыта выдерживания напряжения. Если же он совсем не получает удовлетворения, то испытывает фрустрацию. Оптимальный вариант —это отсроченное удовлетворение. Например, мама говорит сыну: «Мы пойдем с тобой в парк после того, как я закончу варить суп». Таким образом, ребенок учится терпению и получает удовольствие в качестве вознаграждения за «работу» — за то, что смог выдержать напряжение.

Тревожная мать старается быть «идеальной» и пытается немедленно удовлетворить все потребности ребенка

Такой ребенок не имеет опыта отсроченного получения, желаемого и поэтому организует свою жизнь вокруг легкодоступных удовольствий. Именно поэтому частыми клиентами психолога являются родители «золотой молодежи», которая, по их описанию, имеет все, кроме интересов и целей в жизни.

Увы, «счастливое детство» не гарант формирования такого качества личности, как целеполагание — способность планировать будущее, ставить цели и добиваться их. Отсюда наркомания, алкоголизм, бесцельная трата времени, поиск удовольствий для сиюминутного ощущения себя живым. Зависимые клиенты обычно плохо поддаются психотерапии, потому что спектр их проблем определен базисным дефектом их психики.

Отсутствие самоконтроля, крошечная сфера интересов, «приклеенность» к объекту зависимости/созависимости — серьезный вызов для психотерапевта. Зависимые люди не способны просить о помощи у окружения. Обычно за консультацией обращаются их родственники или кто-то приводит их на терапию буквально за руку. Психотерапевту предстоит работать с «маленьким ребенком», не осознающим своих желаний, потребностей, своей отдельности от окружения.

Иллюстрацией феномена и зависимой, и созависимой личности является тот момент, когда ведьма утопила Аленушку. Иванушка пытается вернуть сестру.

Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет: — Аленушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бережок…

Обратите внимание: Иванушка не пытается рассказать о своей проблеме людям, мужу Аленушки, попросить у них помощи или найти самостоятельно способ спасения сестры. Все, на что он способен, — ходить по берегу и продолжать жалобно взывать в никуда. Ведь рассказать о проблеме и попросить о помощи означает признать свою недееспособность, свои страхи и проблемы, стать очень уязвимым.

Именно поэтому сложность исцеления зависимой личности заключается в том, что его партнер — созависимый — не дает ему возможности вырасти. Он поддерживает его в детском, инфантильном, безответственном состоянии, выступая в качестве своеобразного «психологического костыля». Любые попытки партнера заявить о своих границах воспринимаются созависимым как отвержение. (…)

Пары складываются неслучайно. Согласно теории выбора брачного партнера, мы создаем пары с теми, кто может удовлетворить наши потребности. Именно поэтому так часто образуются комплементарные союзы — один спасает, а другой нуждается в спасении; один несчастный, а другой его утешает; один просит помощь, а другой хочет помогать… Именно по такому принципу Аленушка выходит замуж.

Героиня проявляет свою жертвенность — соглашается стать женой первого встречного, чтобы спасти Иванушку. При этом она морально разбита, так как не может справиться с переживаниями по поводу превращения брата в козленка.

В ту пору ехал мимо купец: — О чем, красная девица, плачешь? Рассказала ему Аленушка про свою беду. Купец ей и говорит: — Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами. Аленушка подумала, подумала и пошла за купца замуж.

Обратите внимание, что купец тоже проявляет черты созависимого человека. Встретив незнакомую девушку, находящуюся в сложной ситуации, он сразу, не раздумывая, предлагает ей помощь. В норме пара должна прожить какой-то период, для того чтобы партнеры лучше узнали друг друга и приняли решение о продолжении отношений или о их разрыве. Однако созависимые очень быстро и без раздумий выбирают «подходящего» партнера: «Я будто знала его всю жизнь», «Наша встреча — это судьба!», «Мне ее послал Бог». На самом деле это выбор без выбора, поэтому купец сразу готов заботиться и об Аленушке, и о ее братце.

Интересна картина: Аленушка говорит купцу, что это животное — на самом деле не козел, а ее маленький брат. В реальной жизни человек усомнится в адекватности сообщения, попытается проверить собеседника на «нормальность». Но купец, так же как и Аленушка, находится в другой, «сказочной» реальности, где человек может превратиться в животное и животное может превратиться в человека.

Искажение действительности, отрицание сложностей и проблем — яркие характеристики мышления созависимых людей и типичные защитные механизмы, поддерживающие их картину мира

Когда всем окружающим уже понятно, что у алкоголика (наркомана, патологического ревнивца, игрока) сильно нарушена личность и он разрушает жизнь созависимого партнера, последний остается единственным, кто все еще верит в счастливый конец: «Я потерплю, и будет как раньше», «Я верю, что наша любовь нас спасет», «Я буду стараться лучше». Он говорит, что еще не все испробовал, что недостаточно старался, что есть еще способы и средства помочь партнеру «стать человеком». Поэтому работа с зависимым должна начинаться с терапии его ближайшего окружения — созависимого партнера.