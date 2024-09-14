Психолог предупредила: любовь к частой уборке может свести с ума

Психолог Джей: уборка должна расхламить комнату, а не захламить голову. Генеральную уборку практикуют многие хозяйки, предпочитая во время процесса заодно избавиться и от лишних вещей. Такое расхламление потом приносит много приятных ощущений — и места становится больше, и жильё — чище. Но оказывается, у такой уборки есть и серьёзные недостатки.

Минусы генеральной уборки

Во времена пандемии и самоизоляции многим людям было особенно нечем заняться дома и они вспомнили про метод уборки Мари Кондо, которая предлагала избавиться от лишнего хлама в доме.

С тех пор популярность таких генеральных уборок в социальных сетях только выросла. Домохозяйки делятся своими лайфхаками, как быстро убрать квартиру и организовать быт так, чтобы всё было красиво словно на обложке журнала. Однако тут таится опасность, говорят специалисты.

Психолог и психотерапевт Кассандра Джей объяснила, что многие женщины забивают голову миллионами способов уборки, что в итоге приводит не к радости от процесса, а к тревожности и депрессии. К тому же девушки избавляются от миллиона вещей, убеждая себя, что минимализм — это то, что им нужно. Но это не всегда правда, и в итоге девушки только испытывают лишний стресс.

По словам президента Ассоциации профессиональных расхламителей и организаторов Сиан Пеллески, многие женщины сильно переживают, когда пытаются сделать своё жильё идеальным, а не получается.

Эксперт объяснила, что нужно радоваться процессу, а не результату, к тому же важное в расхламлении и организации — функциональность и удобство, а не красивая картинка, передаёт The Guardian.

Ошибки в уборке

Ранее иммунолог Парецкая рассказала о 5 популярных ошибка в уборке, которые совершаю многие хозяйки. Подробнее об этом читайте здесь.