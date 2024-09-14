Психолог предостерегла от «механического» образа жизни

Действия, совершаемые «автоматически», без осознанного восприятия, приводят к депрессии и утрате смысла жизни.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Девятка.

«Осознанность увеличивает ощущение полноты жизни. Когда человек живет осознанно, он получает гораздо больше удовольствия, у него исчезает ощущение картонности жизни. Люди, которые живут неосознанно или автоматически, рано или поздно перестают понимать, зачем они делают те или иные действия. Они встают, идут чистят зубы, это всё в медленной интонации. И смысл жизни теряется. Можно вставать в 6 утра и всё равно быть осознанным. Нужно распознавать себя, что я мужчина, мне 45 лет, подойду к зеркалу, проверю, что там у меня с бородой, надо ли её сбрить, проверю, мужчина ли я. И вот если всё это убрать и делать механические движения, то мы получим мужчину в депрессии. Он смотрит в хмурое небо, надевает майку, которую нашёл в стирке, носки нашёл в квартире. Вот он собрался и пошёл, потому что не понимает, зачем он идёт и куда идёт».

Ранее психолог предостерегла от «магического мышления». Не стоит «увлекаться» поиском символизмов в происходящем. Такие советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Елена Соловьёва.