Как опознать скуфа: 15 признаков

В последнее время в обиход вошло слово «скуф». Так стало принято называть неопрятных мужчин средних лет, обычно имеющих лишний вес и любящих поучать других. Разбираемся, как появился термин и по каким признакам можно опознать «скуфа».

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Часто бывает, что предметы или явления получают название в честь своего изобретателя, открывателя или популяризатора, и тогда их имя становится нарицательным. Есть «прародитель» и у скуфов – это Алексей Скуфьин, известный также как Леха Скуф.

В 2018 году Алексей Скуфьев, который в то время был модератом политического раздела интернет-форума «Двач», записал небольшой видеоролик с обращением к одному из своих оппонентов. Посетителей платформы настолько не впечатлила его физическая форма, что в короткие сроки он стал известен и за пределами «Двача», а его именем стали называть целую категорию мужчин, не следящих за своей внешностью. Впрочем, скуфов отличает не только внешний вид.

Итак, признаки скуфа:

Возраст 30+ (но как правило, выглядит старше своих лет); Лишний вес, пивной животик; Нелюбовь к физическим нагрузкам; Любовь к жирной и вредной пище, пиву; Наличие щетины; Одутловатое лицо с мешками под глазами; Грязные волосы, залысины или лысина; Неопрятная, заношенная одежда Наличие в гардеробе курток и штанов со множеством карманов, выцветших растянутых футболок, засаленных кепок; Увлечение видеоиграми или просто склонность к пролеживанию перед телевизором/просиживанию за компьютером (в некоторых случаях – рыбалка, гараж); Незадавшаяся карьера, невысокий доход; Консервативность, неприятие всего нового; Плохой характер – ворчливость, постоянное недовольство всем; Нежелание развиваться; Склонность всех поучать.

Образ быстро стал популярным и породил множество мемов. Термин еще не попал в академические словари, но уже стали появляться производные от него. Например, синонимы - скуфонавт, скуфидон, скуфец. Оскуфение, скуфизация — превращение в скуфа. Скуфыня — женская версия скуфа. Дескуфизация — работа надо собой.

Признаки скуфа разглядели даже в некоторых знаменитостях – например, в Леонардо ди Каприо, Илоне Маске, принце Уильяме.

Мемы про скуфов можно разделить на три типа: высмеивание типажа, обвинения кого-то в том, что он «оскуфел» и шутки про скуфов и «альтушек» - так называют девушек, тяготеющих к альтернативной культуре (отсюда название), стремящихся выглядеть необычно, но при это не имеющих богатого внутреннего мира.

По мнению психологов, предугадать заранее, что тот или иной человек превратится в «скуфа» довольно трудно, тем более что это понятие включает в себя множество разноплановых качеств.