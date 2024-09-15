Как опознать скуфа: 15 признаков
В последнее время в обиход вошло слово «скуф». Так стало принято называть неопрятных мужчин средних лет, обычно имеющих лишний вес и любящих поучать других. Разбираемся, как появился термин и по каким признакам можно опознать «скуфа».
Часто бывает, что предметы или явления получают название в честь своего изобретателя, открывателя или популяризатора, и тогда их имя становится нарицательным. Есть «прародитель» и у скуфов – это Алексей Скуфьин, известный также как Леха Скуф.
В 2018 году Алексей Скуфьев, который в то время был модератом политического раздела интернет-форума «Двач», записал небольшой видеоролик с обращением к одному из своих оппонентов. Посетителей платформы настолько не впечатлила его физическая форма, что в короткие сроки он стал известен и за пределами «Двача», а его именем стали называть целую категорию мужчин, не следящих за своей внешностью. Впрочем, скуфов отличает не только внешний вид.
Итак, признаки скуфа:
- Возраст 30+ (но как правило, выглядит старше своих лет);
- Лишний вес, пивной животик;
- Нелюбовь к физическим нагрузкам;
- Любовь к жирной и вредной пище, пиву;
- Наличие щетины;
- Одутловатое лицо с мешками под глазами;
- Грязные волосы, залысины или лысина;
- Неопрятная, заношенная одежда
- Наличие в гардеробе курток и штанов со множеством карманов, выцветших растянутых футболок, засаленных кепок;
- Увлечение видеоиграми или просто склонность к пролеживанию перед телевизором/просиживанию за компьютером (в некоторых случаях – рыбалка, гараж);
- Незадавшаяся карьера, невысокий доход;
- Консервативность, неприятие всего нового;
- Плохой характер – ворчливость, постоянное недовольство всем;
- Нежелание развиваться;
- Склонность всех поучать.
Образ быстро стал популярным и породил множество мемов. Термин еще не попал в академические словари, но уже стали появляться производные от него. Например, синонимы - скуфонавт, скуфидон, скуфец. Оскуфение, скуфизация — превращение в скуфа. Скуфыня — женская версия скуфа. Дескуфизация — работа надо собой.
Признаки скуфа разглядели даже в некоторых знаменитостях – например, в Леонардо ди Каприо, Илоне Маске, принце Уильяме.
Мемы про скуфов можно разделить на три типа: высмеивание типажа, обвинения кого-то в том, что он «оскуфел» и шутки про скуфов и «альтушек» - так называют девушек, тяготеющих к альтернативной культуре (отсюда название), стремящихся выглядеть необычно, но при это не имеющих богатого внутреннего мира.
По мнению психологов, предугадать заранее, что тот или иной человек превратится в «скуфа» довольно трудно, тем более что это понятие включает в себя множество разноплановых качеств.
«Могу лишь предположить, что риски со временем раскрыть скуфа в себе более существенны для тех, кто проявил наибольшее рвение в клеймлении этим ярлыком окружающих. Непринятие себя часто выливается в повышенный интерес к чужим недостаткам. Зачастую речь идёт именно о тех чертах, которые человек подавляет в самом себе», - пояснил психолог Платон Аверин изданию «Узнай.ру».