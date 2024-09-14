Кто такие маргиналы и почему они живут по собственным правилам

Психолог объясняет, в чём скрыты причины пограничного поведения.

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«Маргинал — человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм и ценностей. Он словно выброшен за борт и исключён из всех общественных институтов. Но нужно понимать, что пребывание в таком положении — сознательный выбор человека, а не вынужденные обстоятельства, как это может казаться многим».

История термина

Термин «маргинальный человек» ввёл известный социолог Роберт Эрза Парк в 1928 году. Он изучал проблемы дезадаптации иммигрантов США в начале XX века. Социолога интересовало не только поведение этих людей, но и их происхождение, самоидентификация и роль в обществе.

Парк отмечал положительные черты маргиналов: свободу, нейтральность, способность к изменениям и адаптивность. Он считал их более цивилизованными и продвинутыми, особенно открытыми к переменам.

Этот термин часто используется в контексте социальной исключённости. Здесь речь идёт о структурной маргинальности с негативной коннотацией. Тогда человек оказывается «на грани» и рискует уйти на самое дно общества.

Однако не стоит путать маргинальность с люмпенизацией. Это два разных понятия. Маргиналы — группа, отвергающая определённые ценности и традиции той культуры, в которой она возникает. Люмпенизация же характеризует людей, опустившихся на дно социальной жизни — бомжей, попрошаек, бродяг.

Причины появления маргиналов

Причины пограничного поведения часто связаны с детскими переживаниями, тревожностью и опасностью. С точки зрения психоанализа маргиналы часто росли в условиях эмоциональной нестабильности. Это привело к убеждению, что близость опасна.

Важную роль в формировании маргиналов играет неблагоприятная семейная среда. Для ребёнка дом — фундаментальные источники безопасности и эмоциональной стабильности. Когда же он превращается в место непредсказуемости и угрозы, это производит мощный травмирующий эффект.

В таких условиях детская психика часто выбирает один из двух возможных путей защиты: интернализация (убеждение в собственной недостойности) или экстериализация (восприятие мира как враждебного). В обоих случаях формируется эмоциональная изоляция, мешающая строить здоровые отношения и доверять другим.

Во взрослом возрасте такой человек начинает воспринимать людей как ресурсы, которыми можно пользоваться. В этом потребительском отношении отсутствует эмоциональная вовлечённость. Как только ресурс исчерпывается, маргинал легко «выплёвывает» человека, словно жевательную резинку, потерявшую вкус.

Образ жизни маргиналов

Маргиналы ведут противоречивый образ жизни, который они часто объясняют разочарованием в мире. На самом же деле это не так. Если углубиться в психологический портрет маргинала, мы обнаружим, что его разочарование кроется не в мире в целом, а в близких отношениях.

Маргиналы находятся на стыке различных групп, сталкиваясь с социальными конфликтами. Но они обычно не вызывают у них психологического дискомфорта. Такие люди не ощущают когнитивного диссонанса, не беспокоятся из-за своей невключённости и равнодушны к тому, что не принадлежат ни к одной из групп.

Иногда маргиналы вступают в противоречивые сообщества. Например, могут одновременно быть вегетарианцами и помогать на ферме, где выращивают бройлеров для массового рынка. Нахождение в таком внутреннем конфликте приносит им специфическое удовольствие.

Влияние маргиналов на общество

Одна из ключевых черт маргинала — неспособность ощущать боль других. Трудности в распознавании эмоций окружающих связаны с тем, что его собственные чувства заблокированы. Эта холодность напоминает психопатические черты, где дистанцирование воспринимается как жестокость.

Защитные механизмы иногда помогают маргиналам адаптироваться в определённых сферах. Например, в бизнесе. Стремление к автономности и эмоциональной отстранённости позволяет им сосредоточиться на достижении целей, игнорируя чувства окружающих. С психологической точки зрения это защитный механизм, который предотвращает болезненные привязанности, но негативно влияет на межличностные отношения.

Маргиналы с пограничными чертами могут проявлять агрессию, совершать антисоциальные поступки, страдать от аффективных расстройств, саморазрушительных зависимостей. Социализация и адаптация к повседневной жизни для них становятся сложными и вызывают постоянные кризисы.

В более тяжёлых случаях требуются клиническая помощь, долгосрочная психотерапия и медикаментозное лечение, так как психика уже не справляется с внутренними конфликтами и нуждается в профессиональной поддержке.