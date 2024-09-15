Антистресс-игрушки: есть ли от них реальная польза

Согласно данным аналитиков, на 21 процент с начала года выросли продажи антистресс-игрушек. Это недорогие вещицы, которые, по задумке, должны снимать эмоциональное напряжение. «Вечерняя Москва» разобралась, действительно ли от них есть какая-то польза.

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Самым популярным товаром стали сквиши: антистресс-игрушки, которые приятно мять в руках. После надавливания они легко возвращают исходную форму. Их россияне покупали на 103 процента чаще, чем в прошлом году. Средняя цена такой безделушки составила около 207 рублей — на 5 процентов меньше, чем в прошлом.

«Люди в состоянии стресса совершают какие-то навязчивые действия: грызут ногти, расчесывают кожу, трут ладони — таких привычек много. Но это считается дурным тоном, особенно в офисе, общественном пространстве. Поэтому появление таких игрушек стало популярным среди офисных сотрудников», — объяснила психолог Анастасия Мещерякова.

Люди старше 30 относятся скептически к этим вещам.

«Однако не стоит недооценивать их, — делится мнением эксперт. — Да, есть не самые качественные образцы, которые сильно пахнут из-за дешевизны материала, придут достаточно быстро в негодность. Однако многие психологи отмечают, что антистресс-игрушка — это скорее полезный гаджет, который способен заменить процесс медитации. В стрессовой ситуации она работает как отвлекающий фактор. Проблема уже не кажется такой страшной. При использовании подобных вещиц уменьшается выработка кортизола — гормона стресса. Они также помогают развивать мелкую моторику, расслабить кисти, если вы работаете за компьютером или пишете от руки. Если вас не привлекают игрушки, можно приобрести что-то иное, например специальный пластилин».

К выбору игрушки стоит подойти внимательно. Лучше взять ее, к примеру, в магазине канцтоваров, так как в такие места привозят только сертифицированные товары. Если решили закупаться онлайн, внимательно изучите отзывы.

«Есть несколько видов антистрессов — боллы, сквиши, эспандер, поп-ит. Они считаются самыми эффективными. Разброс цен в среднем составляет от 200 до 500 рублей», — добавила Мещерякова.

Поп-ит

Представляет собой резиновую или силиконовую игрушку с полусферами для нажатия, при котором издается щелкающий звук. Помогает улучшить концентрацию, снять напряжение.

Цена: 150 рублей.

Шариковый пластилин

Представляет собой небольшие частички пластилина необычной формы, которые можно мять в руке.

Цена:150 рублей.

Спиннер-стик

Устойчивый валик, который перекатывается по столу, не падая на ребро. Маленький аналог неваляшки.

Цена: 100 рублей.

Фиджет-куб

Небольшой пластиковый кубик, на каждой стороне которого находятся кнопки, рычажки и переключатели. Их щелчки помогают успокоиться.

Цена: 300 рублей.

Брелок — коробка передач

Маленький брелок с компактным рычажком, которым можно переключать «передачи». Оценят автовладельцы.

Цена: 140 рублей.

Модульная ручка с магнитами

Металлическая ручка, состоящая из деталей, соединенных круглыми магнитами. Конструкцию можно разбирать или делать из ее сегментов различные фигуры.

Цена: 800 рублей.

Шары Баодин

Китайский антистресс, представляющий собой два металлических шарика. Перекатывая их в руке, можно успокоиться и сконцентрироваться.

Цена: 180 рублей.

Сквиш

Эта игрушка может быть в виде зверька, сказочного персонажа, человечка и так далее. Сквиши состоят из мягкого гибкого вещества, которое имеет свойство восстанавливать первоначальную форму после смятия. Внутри может находиться масса из пластиковых шариков. Помогает развивать мелкую моторику.

Цена: 200 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мардан Латифов, врач-терапевт: