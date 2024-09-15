$90.93-0.18100.80+0.41
Почта

3 признака, что виртуальный роман нужно закончить: не стоит питать иллюзии

В современном мире многие люди начинают виртуальные романы, надеясь, что они могут перерасти во что-то реальное. Однако иногда не стоит питать иллюзии. Вот три признака, когда нужно закончить такие отношения.

Три признака, что виртуальный роман нужно закончить
© unsplash

Первый — роман больше не приносит радости. Реальные отношения заканчивать сложно, а вот с виртуальными дела обстоят проще. Сразу заканчивайте общение, если оно не приносит вам радости.

Второй — у вашего партнера появились трудности, с которыми можете помочь только вы. Если ваш интернет-возлюбленный начинает говорить о финансовой помощи, сразу заканчивайте переписку. Скорее всего, перед вами человек, который, играя на ваших чувствах, пытается извлечь денежную выгоду.

Третий — человек не говорит, что хочет чего-то большего. Возможно, вы завели роман с женатым человеком, который просто решил развлечься. Кроме того, онлайн-отношения нравятся тем, кто использует чужие фотографии и выдает их за свои.

Ранее сообщалось, что практически невозможно найти идеального партнера без недостатков. Однако можно понять, подходит ли вам человек, который находится рядом. Вот четыре верных признака идеальных отношений.

Психология