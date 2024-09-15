Три признака, что виртуальный роман нужно закончить

В современном мире многие люди начинают виртуальные романы, надеясь, что они могут перерасти во что-то реальное. Однако иногда не стоит питать иллюзии. Вот три признака, когда нужно закончить такие отношения.

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Первый — роман больше не приносит радости. Реальные отношения заканчивать сложно, а вот с виртуальными дела обстоят проще. Сразу заканчивайте общение, если оно не приносит вам радости.

Второй — у вашего партнера появились трудности, с которыми можете помочь только вы. Если ваш интернет-возлюбленный начинает говорить о финансовой помощи, сразу заканчивайте переписку. Скорее всего, перед вами человек, который, играя на ваших чувствах, пытается извлечь денежную выгоду.

Третий — человек не говорит, что хочет чего-то большего. Возможно, вы завели роман с женатым человеком, который просто решил развлечься. Кроме того, онлайн-отношения нравятся тем, кто использует чужие фотографии и выдает их за свои.

Ранее сообщалось, что практически невозможно найти идеального партнера без недостатков. Однако можно понять, подходит ли вам человек, который находится рядом. Вот четыре верных признака идеальных отношений.