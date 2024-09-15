Рита Дакота отреагировала на критику ее творчества

Рита Дакота ответила на критику хейтеров в социальных сетях.

Артистка поделилась впечатлениями подписчиков на ее новый клип на песню «Куда глаза горят». Как оказалось, не все поклонники оценили трек артистки. Рите начали писать комментарии, где говорится о том, что ее творчество вызывает странные ощущения, а стиль песни напоминает «восполнение ущербности из 90-х годов». Данное высказывание удивило бывшую жену Влада Соколовского. Кроме того, по словам Дакоты, подписчики часто начинают переходить на личности и называют ее «ущербной» и «неискренней».

Артистка заявила, что данные высказывания прощать не будет, так как не нуждается в таком грубом мнении или осуждении окружающих людей. Из-за оскорблений хейтеры Дакоты сразу попадают в ее черный список, чтобы они больше не могли следить за ее жизнью и творчеством. Хотя раньше артистка старалась выяснить отношения, разобраться в критике и объяснить человеку, что он проецирует свои проблемы на других, а именно на публичных людей.

«Раньше я бы высокопарно и "сильнодуховно" объяснила бы человеку, что "все, что он видит в других — это лишь отражение его самого и блаблабла". Теперь просто молча в бан...», — заявила исполнительница у себя в блоге.

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