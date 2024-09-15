Сексолог развеял семь мифов об оральном сексе

Сексуальная жизнь — это интимная и важная часть отношений, и оральные ласки занимают в ней значительное место, даже если принято делать вид, что их как бы нет. Во всяком случае, вслух об этом даже если и говорят, то стыдливым шепотом. Именно поэтому вокруг этой темы существует множество мифов, которые могут влиять на восприятие и практику этих интимных взаимодействий. Давайте разберем семь самых распространенных мифов об оральных ласках, которые уже давно пора развенчать.

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Оральные ласки — это что-то «грязное»

Одним из самых распространенных заблуждений является представление о том, что оральный секс — это «грязное» или аморальное действие.

«На самом деле, сексуальные предпочтения — это исключительно личное дело каждого, и если оба партнера дают согласие, нет ничего "неправильного" в любых формах интимной близости. Этот миф часто связан с культурными или религиозными стереотипами, которые ограничивают сексуальное самовыражение», — объясняет сексолог Ольга Василенко.

«Это безопаснее вагинального секса»

Хотя оральный секс часто воспринимается как менее рискованный с точки зрения здоровья, это не так. Передача заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), таких как герпес, ВПЧ, гонорея или хламидиоз, возможна и через оральный контакт.

«Поэтому важно использовать барьерные методы защиты, такие как презервативы или специальные зубные дамбы, если есть сомнения в здоровье партнера», — настаивает сексолог.

«Мужчины это любят больше, чем женщины»

Этот стереотип предполагает, что мужчины больше ценят оральные ласки, чем женщины. Однако сексуальные предпочтения у всех разные. Многие женщины также получают удовольствие от орального секса, как от активной, так и от пассивной роли. Каждый человек индивидуален, и важно уважать потребности и желания партнера, а не полагаться на мифы.

«Это подготовка к "настоящему" сексу»

Этот миф утверждает, что оральные ласки — это просто «предварительный этап» перед вагинальным сексом. На самом деле, для многих людей оральный секс может быть полноценной формой интимной близости и приносить не меньшее удовольствие, чем другие виды сексуальных контактов.

«Для некоторых пар это может быть основным, а иногда, в силу разных причин — и единственным способом выражения близости», — говорит Ольга.

«Невозможно получить оргазм от оральных ласк»

Некоторые считают, что оральные ласки не могут привести к оргазму, особенно у женщин. На самом деле, многие женщины и мужчины могут достичь оргазма через оральный секс. Для женщин клитор — это одна из наиболее чувствительных эрогенных зон, и правильная стимуляция любым способом, включая язык и руки, может привести к мощному оргазму.

«Это унижает партнера»

Существует мнение, что оральные ласки унижают того, кто их выполняет, или что человек, получающий оральное удовольствие, ставит себя в позицию доминирования. Однако в здоровых отношениях оральный секс — это акт взаимного удовольствия, уважения и доверия. Важно понимать, что каждый партнер должен чувствовать себя комфортно и желанно, и никакая форма секса не должна восприниматься как унизительная, если оба партнера согласны.

«Это обязанность в отношениях»

Некоторые считают, что оральный секс — это неотъемлемая часть отношений, и если партнер отказывается от этого вида интимной близости, то это повод для беспокойства или разочарования. На самом деле, никто не обязан заниматься оральными ласками, если это не приносит ему удовольствия или комфорта. Важно помнить, что сексуальная жизнь должна основываться на взаимном согласии, уважении и понимании потребностей друг друга.