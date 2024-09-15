Как критика руководства влияет на работу сотрудников

Похвала руководства в отношении работы хорошо влияет на маркетологов и бухгалтеров. Однако представители сферы продажи и дизайна в данном случае для стимулирования работы лучше воспринимают критику, свидетельствуют данные сервиса Superjob.

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В целом критика мотивирует только каждого четырнадцатого работника (7%). А четырем из десяти необходима похвала или же благодарность от руководства за достигнутые успехи, в большей степени такое поощрение важно для женщин, чем для мужчин (48% против 32%).

В рабочих отношениях от мнения начальства в меньшей степени зависят мужчины, прежде всего к работе их мотивирует сам процесс и возможность саморазвития (47% против 34% среди женщин). Это также является основной мотивацией для россиян старше 45 лет (48%) и для тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей (45%).

В начале месяца россияне также поделились причинами, которые чаще всего портят им настроение на работе: 53% опрошенных отметили, что их руководители не умеют планировать задачи. Еще 43% добавили, что их раздражает перекладывание ответственности на подчиненных, а 35% ответили, что получают в свой адрес необоснованную критику.