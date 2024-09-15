Психолог объяснил, как женщине принять свой возраст

Недавно Оксана Лаврентьева вспоминала в интервью своё первое впечатление, когда незнакомый мужчина обратил внимание не на саму телеведущую, а на её взрослую дочь. По словам Оксаны, она испытала настоящий шок, от которого приходила в себя весь вечер.

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«Первый раз в моей жизни меня как женщину вообще не заметили, а обратили внимание на мою дочь», – делилась Оксана.

Однако она вовремя сумела погасить зарождающееся стремление начать соперничать с дочерью. По мнению блогера, соревнование с барышнями значительно моложе себя просто бессмысленно. И логичнее просто сказать, что теперь их время, а твоё время настало в чём-то другом. В чём же именно? Редакция газеты «Новое дело» попыталась разобраться.

Мамина зависть

Что и говорить, многие мамы действительно оказываются не в силах справиться с завистью к своим дочерям. В детстве это проявляется тем, что они не замечают их достижений, даже за пятёрки не хвалят. Зато все промахи и неудачи подмечают с каким-то сладострастным удовольствием. Во взрослой жизни они продолжают эту политику. Таких мам не устраивает в жизни дочерей всё: их работа, муж (или его отсутствие), ребёнок… А их успехи не радуют, а скорее огорчают.

Каждая неудача дочери старательно подмечается и смакуется. «Я же тебе говорила!» – гордо восклицает мама по любому поводу. Такое ощущение, что она только и ждёт, когда дочь промахнётся.

Мысль о том, что дочь может стать такой же счастливой или даже успешней, заставляет маму постоянно критиковать дочь и обесценивать её достижения.

Множество женщин жалуется на постоянную критику, а то и откровенную неприязнь родных мам. Последних почему-то не всё устраивает в своих повзрослевших дочках. Более того, успехи, которых тем удаётся достичь, мам порой, похоже, откровенно удручают.

К такому повелению обычно склонны мамы, которым не хватает собственной жизни. Как правило, они обладают низкой самооценкой и подсознательно чувствуют себя неудачницами, даже если у них неплохая работа или семья. То, что они имеют, их не устраивает. И винят они в этом весь мир, но только не себя.

И на этом фоне снижение интереса со стороны противоположного пола, особенно если раньше они были в центре мужского внимания, воспринимается такими женщинами особенно болезненно.

Пора свободы

Впрочем, и вполне успешные представительницы слабого пола довольно болезненно переживают возрастные изменения.

Дело в том, что большинство представительниц слабого пола реализовываются за счёт семьи, любимого мужчины. И поэтому в первую очередь их тревожат возрастные изменения во внешности, которые сулят потерю былой привлекательности.

Женщины начинают терзаться страхами: а вдруг она останется одна, ею перестанут интересоваться мужчины и т. д. И именно эти страхи и становятся причиной женского кризиса среднего возраста.

На эту же пору обычно приходится и взросление детей. И вот уже дочурка, с которой, казалось бы, ещё вчера вместе делали уроки и обсуждали Вовку из 4‑го класса, уже ходит на свидания, при этом совершенно не интересуясь вашим мнением на этот счёт. А уж появление личной жизни у сыновей для многих мам и вовсе становится чуть ли не трагедией.

Женщина начинает чувствовать, что дети уже не так сильно в ней нуждаются. Порой выясняется, что и мужу она уже вроде как не сильно нужна.

Всё это усугубляется ещё и физиологической перестройкой женского организма, которая происходит после 45 лет. Это и чисто психологически трудно пережить, а у многих женщин это вызывает ещё и физический дискомфорт.

Одни в этот период скатываются в пучину депрессий и комплексов. Другие принимаются решительно перестраивать свою жизнь. Психологи уверяют, что кризис среднего возраста чаще становится поворотным моментом именно в жизни женщин.

Отъявленные карьеристки вдруг влюбляются и превращаются в нежных и заботливых подруг. «Наседки», всю жизнь

посвятившие дому и семье, наоборот, принимаются учиться, увлекаются карьерой, расширяют свои социальные контакты.

Одна моя приятельница после 40 ушла от мужа, с которым прожила 20 лет. Ей не хватало его тепла и внимания. И она решила, что вовсе необязательно терпеть рядом по сути чужого человека.

Другое дело, что очень многие решаются радикально изменить свою жизнь, не задумываясь о последствиях. Уходят от мужей, меняют работу. Но при этом так до конца и не осознают, что именно их не устраивало в прошлом муже или месте работы.

В результате женщины просто повторяют прежнюю жизненную ситуацию, наступают на те же самые грабли.

Поэтому специалисты советуют в таких случаях сначала чётко разобраться, что же в сложившейся жизни вас устраивает, а что нет, и научиться умело сочетать новые цели с тем, что на сегодняшний день уже достигнуто.

Соблазняй и властвуй

Что же касается сексуальности, то, по мнению специалистов, прекрасный пол способен сохранять её очень долго.

«Учитывая то, что сексуальность может и должна быть многогранной и включает в себя и платоническую составляющую, и малую эротику в виде нежности, при наличии интереса к женщине привлекательного для неё мужчины она может интересоваться этой частью жизни до глубокой старости», – уверен сексолог Евгений Кульгавчук.

Более того, по мнению экспертов, с возрастом женщины приобретают опыт и раскованность, о которых в молодые годы могли только мечтать. А исчезновение после определённого возраста проблемы предохранения даёт дополнительное чувство свободы, которое также работает на женскую чувственность.

«Другое дело, что у многих женщин сексуальность дезактуализируется при сниженном фоне настроения, психологических проблемах, тревожной составляющей. Дезактуализация может наступать и при соматических заболеваниях. Как говорят в таких случаях, "не до того". Таким образом, природа оберегает от дополнительных испытаний», – объясняет Евгений Кульгавчук.

Чтобы сохранить свою привлекательность и сексуальность, специалисты в первую очередь советуют следить за собой – за своим физическим и психическим здоровьем.

«Нужно выглядеть привлекательно для того, с кем вы собираетесь жить половой жизнью. Это в немалой степени касается и характера. Можно выглядеть отлично, но иметь скверный характер, критиковать мужчину, отталкивая его. Конечно, это снижает женскую сексуальную привлекательность», – объясняет сексолог.

Нужно стараться развивать чувственность. Уметь не спешить. Уметь настраиваться.

«Быть на одной волне с мужчиной, в случае мужских неудач уметь относиться к ним с лёгкостью, не комплексуя насчёт себя, чтобы не формировать у мужчины синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Иметь весёлый нрав», – считает Евгений Кульгавчук.

Другое дело, что вследствие биологических причин женщине может быть сложно получить удовольствие от процесса. Потому что физиологическое возбуждение зависит от наличия в организме гормонов. Но сегодня есть соответствующие средства – заместительная гормональная терапия. Она полезна ещё и тем, что даёт возможность сохранить в целости кости и избавиться от депрессии.

«Нужно уметь или учиться ухаживать за отношениями. Это самое главное. Важно выделять время и средства на отношения, свидания, при необходимости и на курс семейно-сексуальной психотерапии, если отношения требуют обновления. Цветок, который не поливают, засыхает. А если поливают и ухаживают, цветёт и пахнет. Пахнет любовью и счастьем», – уверен Евгений Кульгавчук.

…Как признаётся 45-летняя Оксана Лаврентьева, принимать свой возраст нелегко:

«Я не могу сказать, что это очень просто – стареть или взрослеть. Конечно, это непросто для женщины, особенно для красивой. Когда ты настолько уверена в себе и считаешь, что ты просто суперзвезда. А потом понимаешь, что это как-то потихонечку отходит, и главным в тебе становится что-то другое. Это чуть-чуть шокирует».

Но вместе с тем, по словам жены Александра Цыпкина, даже самая блестящая внешность спустя время вызывает привыкание и перестаёт цениться. Чего не скажешь о внутреннем состоянии – ощущении счастья и любви, которое, по мнению тележурналистки, и позволяет сохранить привлекательность женщины в любом возрасте.

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