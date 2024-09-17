В России появился тренд на публичные предложения выйти замуж

Публичное предложение руки и сердца — новый тренд среди влюбленных. Накануне в Калининградском зоопарке турист с Чукотки предложил выйти замуж своей девушке. Она ответила «ДА!». А видео другого широкого романтического жеста облетело местные паблики в соцсетях. Мужчина сделал предложение своей возлюбленной прямо на футбольном матче в Калининграде. Не растерялись ли девушки от масштабов любовных признаний? И всем ли по нраву такие романтические сюрпризы? Расскажем в нашем материале.

Впервые за несколько лет болельщик «Балтики», калининградец Виталий, переживал не только за исход игры, но и за свой романтический сюрприз для любимой. Рассказывает, готовился около месяца. Хотел сделать для Дарьи что-то масштабное и особенное.

«Когда меня вывели на поле, я услышала только то, что он меня любит и больше я ничего не услышала, выходи за меня я тоже услышала, конечно же. Но я ничего не могла разобрать, у меня земля из-под ног уходила», – рассказывает Дарья Шамкина.

От волнения даже не получилось вымолвить заветное «ДА». Оставалось только плакать от счастья и одобрительно кивать.

«В плане ответа нет, я, наверное, в голове даже не думал, потому что я был уверен, что мы друг друга все-таки уже любим и чтобы я ни сделал, она поддержит», – говорит Виталий Кукин, калининградец.

Так и случилось. О том, что Виталий скоро сделает предложение, Дарья догадывалась. Но такое масштабное признание в любви стало для неё приятным сюрпризом. Так же, как и для еще одной новоиспеченной невесты, Альбины. Свое предложение руки и сердца девушка получила в Калининградском зоопарке. Гость с Чукотки, признался, что хотел удивить свою любимую необычным предложением. И это у него получилось.

«Конечно, после такого предложения я испытала чувство радости. И это было очень трогательно и неожиданно. Я всегда представляла получить предложение руки и сердца публично. И это сбылось», – делится эмоциями Альбина.

Однако, есть мнение, что публичные любовные признания по нраву приходятся не всем. В интернете демонстрируются даже такие случаи, когда девушки отказывались от предложения руки и сердца на людях. Психологи говорят – причин, почему мужчины делают публичные предложения, может быть несколько. Кто-то мечтает повторить романтическую сцену из фильма, громко заявить о своих чувствах или впечатлить женщину. Есть и те, кто оказывает таким образом давление на свою возлюбленную.

«Это может быть желание, скажем так, заручиться поддержкой публики, ведь, скорее всего, избраннице будет, ну скажем так, неловко отказать, когда столько зрителей», – поясняет психолог Максим Кожемякин.

К счастью, к нашим парам этот вариант не имеет никакого отношения. Счастливые, влюбленные и уже в новом статусе ребята планируют свои свадьбы. Например, Виталий и Дарья хотят назначить дату на конец октября. А вот будет ли она соответствовать масштабам предложения, или ребята предпочтут уединенное свадебное путешествие – остается пока вопросом даже для них самих.