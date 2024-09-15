В какой момент прекращаются романтические отношения

У пар, которые в итоге расстаются, удовлетворенность отношениями снижается быстрее, чем у тех, кто остается вместе. В среднем расставание происходит, когда удовлетворенность падала до 65% от максимума. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование в Journal of Personality and Social Psychology.

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Ученые проанализировали данные более чем двух тысяч человек из Южной Калифорнии, среди которых были представители четырех поколений. Удовлетворенность отношениями падала со временем во всех парах. Однако у тех, кто принимал решение расстаться, это происходило быстрее, и потому они скорее переставали быть счастливы с партнером.

Расставание происходило в основном, когда удовлетворенность отношениями оказывалась в районе 65% от максимально возможного значения. В этой критической точке людям было проще расстаться, чем пытаться поддерживать отношения.

Низкая удовлетворенность отношениями чаще встречалась у более молодых людей, а также у пар, которые заводили детей.

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