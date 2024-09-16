Раскрыто самое популярное время для секса

Большинство мужчин и женщин предпочитают заниматься любовью в субботу в 22:09. Такие данные приводят эксперты бренда нижнего белья Pour Moi, пишет Metro.

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Точное время наибольшей сексуальноо активности было установлено в ходе опроса ведущих активную половую жизнь мужчин и женщин. Выяснилось, что 43 процента респондентов назвали наиболее подходящим днем для интимной близости субботу. Самым популярным временем оказался период с 10 вечера до полуночи, его указали 34 процента участников. Из них 80 процентов посчитали, что оптимально приступать к близости не раньше 22:00 и не позже 22:10.

Вторым по популярности подходящим для секса днем недели оказалась пятница. Ее выбрали 22 процента респондентов, еще 10 предпочли воскресенье. Наименее сексуальным днем недели оказался понедельник. Лишь два процента участников опроса указали, что имеют настрой на близость в начале недели.

Ранее эксперт по отношениям Долли Олдертон посоветовала назначать первое свидание на середину недели. Она объяснила, что если назначенное на пятницу или субботу неудачное свидание может испортить настроение на все выходные.