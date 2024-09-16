Выявлен идеальный размер пениса по мнению женщин

Недавний опрос выявил идеальные параметры мужского полового члена с точки зрения женщин. Похоже, парни, которые переживали о размере своего «достоинства», могут расслабиться — девушек, как оказалось, не нужно впечатлять внушительными габаритами.

© Super.ru

Согласно ответам более 800 женщин, идеальной стала длина примерно в 14 сантиметров. Это значение близко к среднестатистическому размеру, согласно недавнему исследованию, — в 13 с лишним сантиметров.

Интересно, что для самих мужчин длиной мечты стали в среднем 16,5 сантиметра, согласно опросу ZipHealth. Ранее ученые пришли к выводу, что в глазах женщин размер действительно не имеет большого значения. Так же не подтвердилась гипотеза, что большими «пушками» владеют обладатели маленьких пенисов.

«Вопреки распространенному мнению, наше текущее исследование показывает, что мужчины, которые более удовлетворены размером своего пениса, с большей вероятностью будут владеть оружием», — объяснил тогда автор исследования Терренс Д. Хилл в беседе с PsyPost.

Ученые обнаружили, что чем больше мужчина был недоволен своим пенисом, тем меньше вероятность, что он будет владеть оружием, тем более большим, вроде винтовки.