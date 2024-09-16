Как сохранить баланс и стать счастливым человеком

Современная жизнь немыслима без работы. Кто-то работает и не замечает усталости, а кто-то буквально заставляет себя вставать по утрам. Оказалось, что отпуск и путешествия не спасут от выгорания. Как же тогда жить и радоваться каждому дню?

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Новое исследование ученых повергло в шок всех трудящихся на земле людей. По мнению ученых, отпуск и путешествия не спасут от выгорания. Как говорится в исследовании, уже через две недели человек возвращается к прежнему состоянию. Как найти баланс и получать удовольствие от работы, сохраняя здоровье и хорошее настроение? Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказала терапевт Наталья Леонтьева.

Существует мнение, что после отдыха люди возвращаются на работу с полной энергией. Однако, увы, управление стрессом не столь эффективно. Внутренний запас энергии иссякает довольно быстро.

В метаанализе, опубликованном в «Журнале профессионального здоровья», было установлено, что отпуск лишь незначительно уменьшает уровень выгорания и связанных с работой психологических проблем. Эффективность отпуска снижается сразу после возвращения в офис и полностью исчезает через две-четыре недели.

Как утверждают исследователи, качество проведенного отдыха имеет большее значение, чем количество дней отпуска. Многие специалисты рекомендуют разбивать отпуск на блоки по десять дней в течение года.

Профессор психологической науки Оливер Вайгельт из Университета Гронингена подчеркивает, что для работающих людей крайне необходимо находить баланс между трудом и отдыхом, используя для восстановления энергии выходные, короткие паузы и вечернее время после работы.

По словам терапевта Натальи Леонтьевой, в современном мире работа занимает важное место в жизни каждого человека. Однако многие сталкиваются с проблемой стресса, усталости и потери интереса к работе. Доктор советует, определить свои основные цели и приоритеты, прежде чем приступать к работе. Это поможет вам сосредоточиться на важных задачах и избежать лишней суеты.

«Большие задачи могут казаться непреодолимыми, поэтому разделите их на более мелкие блоки. Так вы сможете постепенно выполнять задачи и не чувствовать себя перегруженным. Определите время для работы и отдыха, чтобы не переутомляться и не забывать о своих потребностях. Старайтесь находить время для семьи, друзей и хобби, чтобы поддерживать эмоциональное равновесие», - советует Наталья Вадимовна.

Также важно регулярно делать перерывы в работе, заниматься йогой или медитацией, чтобы снизить уровень стресса и улучшить настроение. также стоит поддерживать здоровые отношения с коллегами.