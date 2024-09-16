Как избавиться от «ограничивающих убеждений»

Рекомендуется регулярно повторять аффирмации.

Положительные суждения можно выписать и разместить на видном месте.

Такие советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал преподаватель Института прикладной психологии в социальной сфере Владимир Красноруцкий.

«Классический способ лечения ограничивающих убеждений — аффирмации. Человек вылавливает те убеждения, которые мешают ему, являются граблями, на которых он танцует, затем находит формулировку словесную, которая является обратной, противоположной, антонимичной, облекает её в фразу и повторяет её. Можно либо 100 раз записать эту фразу, либо записать один раз, но красиво оформить и повесить на стену, периодически смотреть на неё. Это может быть забавно, но это вполне себе серьёзный приём».

Аффирмации — позитивные фразы самовнушения, утверждения, которые создают нужный эмоциональный настрой, позволяют контролировать свои мысли.

Ранее невролог рекомендовала не связывать плохое самочувствие с погодой. В нормальном состоянии человек не должен реагировать на изменения климата. Настоящей причиной недуга может быть депрессия, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Ирина Галеева.