Некоторые супруги стремятся преодолеть кризисы в отношениях, обращаясь за помощью к семейному психологу, чтобы сохранить брак и избежать развода. «ФедералПресс» провел опрос среди читателей: может ли помощь специалиста спасти семью в случае развода.

«Большинство россиян не верят в помощь психолога при разводе», – говорится в результатах исследования.

Согласно результатам опроса, почти половина опрошенных (48 %) уверены, что визит к психологу не поможет, так как проблемы накапливались годами и требуют более радикальных решений. Еще 24 % респондентов считают, что, если супруги пришли с заявлением о разводе в ЗАГС, это уже финальная точка в отношениях, и вмешательство специалиста не изменит исход. Однако четверть опрошенных (24 %) все же надеются на помощь психолога в сохранении семьи. Небольшая часть участников опроса (4 %) поделились личным опытом: они уже обращались к семейному психологу вместе с супругом или супругой.

Ранее «ФедералПресс» также проводил опрос, в котором выяснилось, что большинство россиян тратят от 15 до 35 тысяч рублей на подготовку детей к учебному году.