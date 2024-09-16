Стало известно, в какое время года бывает больше всего разводов

Чаще всего россияне разводятся зимой, а больше всего разводов приходится на январь и февраль, рассказал "РГ" юрист по семейному праву Юрий Митин.

"Согласно статистике, наибольшее количество разводов фиксируется в начале года - особенно в январе и феврале", - подчеркнул он. По его словам, с одной стороны, это может быть следствием постновогодней депрессии: после праздников многие пары могут осознать, что неравны в эмоциях, и это приводит к решению о разводе. С другой стороны, пары стараются это сделать до весны, чтобы не затягивать решения перед летними сезонами или проведением отпусков, предположил эксперт.

Между тем, примерно около половины браков оканчиваются разводом, говорит психолог-гипнолог, мастер нейролингвистического программирования Алексей Русакевич. Он обратил внимание, что чаще всего распадаются бездетные пары. Они составляют более половины от общего числа разведенных семей. Гораздо реже решают развестись люди, у которых в семье есть хотя бы один ребенок, их доля составляет чуть более трети. Наименьший процент принадлежит парам с двумя и более детьми - 12 процентов.

В числе причин разводов эксперт назвал совместное проживание с родственниками, сексуальную неудовлетворенность супругов, отсутствие финансов и общих взглядов на жизнь, пристрастие к алкоголю одного из супругов, зависимость от компьютера и социальных сетей, отсутствие вклада в семью одного их супругов и нежелание меняться, отсутствие помощи в воспитании детей и выполнении домашних дел, измену, заключение брака под давлением родственников, психическое или физическое заболевание одного из супругов или ребенка, а также общую неудовлетворенность своим личным положением в обществе, работой, семьей, невыполненными ожиданиями.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, самое большое число разводов в современной истории России пришлось на 2002 год, отмечает доцент кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Людмила Королева. Тогда развелось 853647 пар, что составило 6 разводов на 1000 человек населения. Для сравнения в СССР в 1950-м году на 1000 человек населения приходилось всего 0,5 развода, в 1970-м году - 3 развода, в 1980-м - уже 4,2 развода, уточнила эксперт. По ее словам, это явно свидетельствует о влиянии изменения общественного отношения к институту семьи с течением времени. После 2002 года негативную динамику удалось преодолеть, говорит она. Так, за 20 последних лет просматривается тренд на сокращение количества разводов с некоторыми всплесками роста в кризисные годы: в 2008-2009 годы, в 2014 году и в 2022 году.

Однако больше 5 разводов на 1000 человек в эти годы не регистрировалось. Например, в 2022 году распалось 682850 семей, что составляет 4,7 развода на 1000 населения.

По словам Королевой, интересные выводы можно сделать по итогам 2020 года. Так, ограничения, введенные для противодействия распространению коронавирусной инфекции, привели к сокращению числа разводов. Их стало меньше более чем на 50 тысяч по сравнению с 2019 годом. Однако уже в 2021 году число разводов резко увеличилось и превысило позапрошлогодний уровень, составив 4,4 развода на 1000 человек населения. Таким образом, в масштабах страны отсрочка, вызванная физической недоступностью бракоразводных государственных услуг, не привела к существенному замедлению общей динамики, заключила эксперт.